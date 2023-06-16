中國再掀「琉球熱」！習近平拉攏沖繩知事　著眼台海地緣政治

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習近平則說，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」，又強調「要加強對典籍、版本的搜集整理工作，把中華文明傳承好、發展好。」
文章還提到，建設中國國家版本館和成立中國歷史研究院，「是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策」，習近平也提到，建設中國國家版本館是他親自批准的，也一直非常關注。習近平自30多歲起，在福建工作了17年，期間曾任福建市委書記，任期間還曾會見來自沖繩、據說是「閩人三十六姓」後代的訪客。
《星島日報》指出，這應該是習近平主政後首次公開提及琉球，引起外界關注。而習近平的言論，也在中國歷史學家中引發了一場「琉球熱潮」。
中澤克二在分析文章中指出，習近平僅憑一句評論，就將位於戰略要地的沖繩，拉入了地緣政治操縱之中，而習近平在月初的談話提到「福州與琉球的淵源很深」，也傳達出清楚的訊息，即是「600年前，沖繩涵蓋在中華秩序中」。
中國武漢大學日本研究中心主任林泉忠近日就撰文指出，由於反對美國駐軍的沖繩縣知事玉城丹尼可能下月訪中，中國學者近日對沖繩的興趣特別濃厚，習近平的談話也被認為是著眼於玉城可能訪中。
林泉忠表示，中國透過強調與沖繩有深厚的歷史淵源，進而強化與沖繩的關係，形成著眼於地緣政治的新區域戰略。
這其實是習近平主政後中國學界第二次掀起「琉球熱」，第一波出現在10年前。2013年5月，《人民日報》一篇由中國社科院學者張海鵬和李國強撰寫的文章稱琉球王國在明清時期是中的附庸國，並表示是時候再次討論歷史上「懸而未決」的琉球問題了。而這是中共喉舌首度做出「沖繩主權可再議」的結論，甚至暗示中國對沖繩擁有主權。
在《人民日報》這篇文章刊登之後，也促使其他中國媒體將沖繩問題列為頭條新聞。《環球時報》還刊出社論，稱中國應在國際法框架下支持沖繩獨立，引起日本政府的強烈抗議。當時李國強稱，「此文的重點是為釐清釣魚島問題，琉球是一個間接關係。」
10年過去，李國強已升任為中國社科院轄下中國歷史研究院的副院長，且是這波「琉球熱」的推手之一。
中澤克二在文章中指出，但與2013年「琉球熱」不同的是，中國現在正倡議促進與沖繩友好交流，包括積極拉攏玉城丹尼。中國駐日大使吳江浩三月間與沖繩縣副知事照屋義實舉行會談，就是為了雙方交流做準備。
中澤克二引述一名消息人士說法，中國正努力將歷史上的中華秩序融入當今的國際情勢，沖繩正是這種策略的試金石。中方實現目標的方式之一，可能是將中華秩序的概念軟化，作為地緣政治中的操縱工具。
中澤克二表示，沖繩不僅是美國軍事基地的所在地，也是確保印太地區安全的重要戰略位置。如果美國和中國在台灣問題上發生衝突，沖繩也將受到影響。如今習近平引發了當前的「琉球熱」，毫無疑問的，將會對日中關係帶來極大影響。