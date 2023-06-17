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專訪／施振榮變身製作人　大談5G沉浸式展場新體驗

▲施振榮表示「双融域」跟國外沉浸式空間最大不同，就是找來當代年輕藝術家合作，可以將東方文化呈現給各國觀光客。（圖／科文双融提供）
▲施振榮表示「双融域」跟國外沉浸式空間最大不同，就是找來當代年輕藝術家合作，可以將東方文化呈現給各國觀光客。（圖／科文双融提供）

記者許家禎／專訪

宏碁集團創辦人施振榮與法藍瓷總裁陳立恆，不畏疫情在2021年打造沉浸式藝文展演空間「双融域」，跟國外沉浸式空間最大不同，就是找來當代年輕藝術家合作，有新科技型態的舞台可以發揮，也能將東方文化呈現給各國觀光客並挖掘元宇宙潛在商機。施振榮自許為「製作人」，但坦言要永續發展，就不能不談到商業模式，「双融域」有滿足視覺、聽覺、味覺的優勢，希望與藝術家共創價值，建構相對平衡的分潤機制。

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宏碁創辦人施振榮自科技界第一線退下來之後，每天行程依舊滿檔，2021年和法藍瓷總裁陳立恆攜手於台北101打造沉浸式藝文展演空間「双融域」。當時施振榮對外表示，疫情總會過去，尤其隨著台灣與世界各國的新冠疫苗開打，相信各地疫情可以獲得緩解，而「双融域」這個文化與科技共創的新場域將可帶給國外觀光客最高藝術水準的沉浸式新體驗。

▲施振榮表示「双融域」跟國外沉浸式空間最大不同，就是找來當代年輕藝術家合作，有新科技型態的舞台可以發揮外，也能將東方文化呈現給各國觀光客。（圖／双融科文提供）
▲施振榮表示「双融域」跟國外沉浸式空間最大不同，就是找來當代年輕藝術家合作，有新科技型態的舞台可以發揮外，也能將東方文化呈現給各國觀光客。（圖／科文双融提供）
科文双融旗下的「双融域」開展約2年時間，期間剛好遇上元宇宙話題正熱時，施振榮之前曾表示元宇宙方興未艾，台灣已掌握元宇宙在半導體與資通訊硬體的機會，對推動硬體的普及化扮演重要角色，但他強調元宇宙的本質還是在內容的創新上，也就是說，科技持續演進，但需要與藝文界攜手共創價值，才能進一步帶動元宇宙生態的爆炸性成長。

施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，沉浸式展演是一個大趨勢，在日本、歐美國家已經流行很多年，「双融域」有台灣最先進的4K、5G沉浸式科技，但與國外最大不同是內容的呈現形式非常多元，國外多以百年的經典藝術家作品再製成視覺藝術，但「双融域」邀請當代年輕藝術創作家，提供他們舞台，再結合音樂、影像、聲光效果、特色餐飲，滿足視覺、聽覺與味覺等感官享受。

▲「双融域」有台灣最先進的4k、5G沉浸式科技，但與國外最大不同是內容的呈現形式非常多元。（圖／科文双融提供）
▲「双融域」有台灣最先進的4k、5G沉浸式科技，但與國外最大不同是內容的呈現形式非常多元。（圖／科文双融提供）
以之前展出過的《蕩寇誌之終極英雄》檔期為例，原本在劇場演出的《蕩寇誌》搬到「双融域」後，現場展出演出服裝、道具和設計圖等展品，若採預約包場體驗，觀眾則可享受結合真人演員與數位虛擬影像的沉浸展覽，更可邊聽導覽、邊品嘗包場的特色餐飲。「其實展出的形式很有想像空間，『科文双融』會引導創作者將天馬行空的想法實踐出來。」施振榮自許為製作人，希望提供年輕藝術家能有發揮創意的舞台，更能把東方文化發揚到國際。

不過，施振榮也坦言，如果要達到永續經營，就不得不提商業模式與市場導向，他從一開始就堅持藝術家能有適當的分潤機制並透過著作權，讓作品透過複製模式走出國際，也讓世界看見台灣。他強調，這就是共創價值，好的作品透過好的重複複製，成本相對會降低，如此一來創作的價值就能提升，藝術家也能有長期的收入。

▲施振榮表示，「双融域」要達到永續經營，就不得不提商業模式，其實這就是他所提倡的「微笑曲線」，要有商業模式前提是品牌與服務是否能滿足消費者的期待與體驗。（圖／智榮基金會提供）
▲施振榮表示，「双融域」要達到永續經營，就不得不提商業模式，其實這就是他所提倡的「微笑曲線」，要有商業模式前提是品牌與服務是否能滿足消費者的期待與體驗。（圖／智榮基金會提供）
施振榮表示，其實這就是他所提倡的「微笑曲線」，以右邊的「品牌與服務」，引導到左邊的「智財」，讓左邊能有能量、能有商業模式，但前提是右邊的「品牌與服務」是否能滿足消費者的期待與體驗。他笑說，現在才剛開始，正在慢慢累積經驗，希望能對文化藝術創作者，特別是年輕藝術家有發揮的舞台，未來能創造更高的價值。


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