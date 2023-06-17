專訪／施振榮變身製作人　大談5G沉浸式展場新體驗

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科文双融旗下的「双融域」開展約2年時間，期間剛好遇上元宇宙話題正熱時，施振榮之前曾表示元宇宙方興未艾，台灣已掌握元宇宙在半導體與資通訊硬體的機會，對推動硬體的普及化扮演重要角色，但他強調元宇宙的本質還是在內容的創新上，也就是說，科技持續演進，但需要與藝文界攜手共創價值，才能進一步帶動元宇宙生態的爆炸性成長。
施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，沉浸式展演是一個大趨勢，在日本、歐美國家已經流行很多年，「双融域」有台灣最先進的4K、5G沉浸式科技，但與國外最大不同是內容的呈現形式非常多元，國外多以百年的經典藝術家作品再製成視覺藝術，但「双融域」邀請當代年輕藝術創作家，提供他們舞台，再結合音樂、影像、聲光效果、特色餐飲，滿足視覺、聽覺與味覺等感官享受。
以之前展出過的《蕩寇誌之終極英雄》檔期為例，原本在劇場演出的《蕩寇誌》搬到「双融域」後，現場展出演出服裝、道具和設計圖等展品，若採預約包場體驗，觀眾則可享受結合真人演員與數位虛擬影像的沉浸展覽，更可邊聽導覽、邊品嘗包場的特色餐飲。「其實展出的形式很有想像空間，『科文双融』會引導創作者將天馬行空的想法實踐出來。」施振榮自許為製作人，希望提供年輕藝術家能有發揮創意的舞台，更能把東方文化發揚到國際。
不過，施振榮也坦言，如果要達到永續經營，就不得不提商業模式與市場導向，他從一開始就堅持藝術家能有適當的分潤機制並透過著作權，讓作品透過複製模式走出國際，也讓世界看見台灣。他強調，這就是共創價值，好的作品透過好的重複複製，成本相對會降低，如此一來創作的價值就能提升，藝術家也能有長期的收入。
施振榮表示，其實這就是他所提倡的「微笑曲線」，以右邊的「品牌與服務」，引導到左邊的「智財」，讓左邊能有能量、能有商業模式，但前提是右邊的「品牌與服務」是否能滿足消費者的期待與體驗。他笑說，現在才剛開始，正在慢慢累積經驗，希望能對文化藝術創作者，特別是年輕藝術家有發揮的舞台，未來能創造更高的價值。