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專訪／施振榮不怕「青銀共事」有代溝　後輩大讚他有魅力、有創意

▲宏碁集團創辦人施振榮退而不休，行動力與活動力連年輕人也自嘆不如，與施振榮（圖中）近距離共事的灣聲樂團總監李哲藝（右一），從施身上得到很多正能量。圖左是施太太葉紫華。（圖／施振榮辦公室提供）
▲宏碁集團創辦人施振榮退而不休，行動力與活動力連年輕人也自嘆不如，與施振榮（圖中）近距離共事的灣聲樂團總監李哲藝（右一），從施身上得到很多正能量。圖左是施太太葉紫華。（圖／施振榮辦公室提供）

記者許家禎／專訪

宏碁集團創辦人施振榮退而不休，行動力與活動力連年輕人也自嘆不如，而與施振榮近距離相處6年多的灣聲樂團總監李哲藝認為，施最大的魅力就是能夠整合大家的意見，從中找出一個平衡點，且大家在他身上得到很多正能量，相信自己能為台灣做得更好。施振榮則說：「利他是最好的利己，我人生的價值意義，就是要對社會有貢獻，其中人才的培育至關重要。」。

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今年78歲的宏碁集團創辦人施振榮自2004年年底自第一線退休後，每天行程依舊滿檔，秉持「王道精神、共創價值」持續推廣科技與藝文活動，而他身邊不乏許多一起共事的年輕人。過去他曾說過，每周跟30、40歲的年輕人共事，互相分享看法是很好的互動，但青銀共事不可能沒有代溝，他清楚了解「自己總會休息，舞台可是年輕人的！」

施振榮認為，長者可以提供意見，但執行仍得靠年輕人，而青銀共事是「共創價值」，長者必須認清未來是年輕人的世代，在青銀共事裡，年長者更要了解年輕人真正需要的是什麼，若一起工作就要共創價值，並建構一個利益平衡對大家都有益的環境。

實際跟施振榮工作6年多的灣聲樂團總監李哲藝接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，施振榮是他生命中的貴人，有很多特質值得尊敬與學習，除了提攜後輩不遺餘力之外，他的活動力跟行動力不輸給年輕人，常常在做同樣一件事「但施先生的創意、想法與積極度都比年輕人高很多。」

▲跟施振榮工作6年多的灣聲樂團總監李哲藝（圖右）表示，施先生（圖中）是非常有魅力且有正能量的人，也學到大家可以一起把台灣做得更好，讓世界有很多機會看見台灣。圖左為施太太。（圖／施振榮辦公室提供）
▲跟施振榮工作6年多的灣聲樂團總監李哲藝（圖右）表示，施先生（圖中）是非常有魅力且有正能量的人，也學到大家可以一起把台灣做得更好，讓世界有很多機會看見台灣。圖左為施太太。（圖／施振榮辦公室提供）
「基本上跟他共事，都是被他追著跑。」李哲藝說，施振榮會不厭其煩跟你溝通，但也不會獨斷獨行，他會聽所有人的意見，最厲害的地方就是可以綜合所有人的想法，找到一個最好的平衡點，讓所有想法都能發聲，這是他非常獨特的能力跟魅力，在他身上真的學到很多，這就是施振榮「王道精神」的實踐。

「王道精神」就是「讓大家都好，才是真正的好」，這件事情說很簡單，做卻很難，「但施先生身體力行做給大家看，團隊也不知不覺被潛移默化，在施的身上得到很多正能量，也學到大家可以一起共同努力，把台灣做得更好，讓世界有很多機會看見台灣。」

面對晚輩對自己的評價，施振榮回應說：「利他是最好的利己！」他說人生的價值意義就是對社會有貢獻，而對社會有貢獻的方法很多，人才的培育就是其中一項。他進一步提到，即便不說提攜，但只要能夠給年輕朋友一個舞台，讓他們有表現、有歷練的機會都很好，強調台灣不缺人才、就缺舞台。

說培育人才是施振榮的人生志業一點都沒錯，因為過去他也是秉持一貫的態度在高科技領域裡培育人才，他說在宏碁集團遇到很多有才華的年輕朋友，「你說訓練人才賺不賺錢？其實不賺，因為自己早就離開第一線了。」但他看到後起之後領軍的宏碁成績亮眼非常欣慰，笑著說雖然培育人才沒有多賺什麼，但卻有很大的隱性價值，他非常樂意與享受培育人才的過程，「給台灣年輕朋友信心，是我最重要的使命！」


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