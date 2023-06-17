專訪／施振榮不怕「青銀共事」有代溝　後輩大讚他有魅力、有創意

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施振榮認為，長者可以提供意見，但執行仍得靠年輕人，而青銀共事是「共創價值」，長者必須認清未來是年輕人的世代，在青銀共事裡，年長者更要了解年輕人真正需要的是什麼，若一起工作就要共創價值，並建構一個利益平衡對大家都有益的環境。
實際跟施振榮工作6年多的灣聲樂團總監李哲藝接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，施振榮是他生命中的貴人，有很多特質值得尊敬與學習，除了提攜後輩不遺餘力之外，他的活動力跟行動力不輸給年輕人，常常在做同樣一件事「但施先生的創意、想法與積極度都比年輕人高很多。」
「基本上跟他共事，都是被他追著跑。」李哲藝說，施振榮會不厭其煩跟你溝通，但也不會獨斷獨行，他會聽所有人的意見，最厲害的地方就是可以綜合所有人的想法，找到一個最好的平衡點，讓所有想法都能發聲，這是他非常獨特的能力跟魅力，在他身上真的學到很多，這就是施振榮「王道精神」的實踐。
「王道精神」就是「讓大家都好，才是真正的好」，這件事情說很簡單，做卻很難，「但施先生身體力行做給大家看，團隊也不知不覺被潛移默化，在施的身上得到很多正能量，也學到大家可以一起共同努力，把台灣做得更好，讓世界有很多機會看見台灣。」
面對晚輩對自己的評價，施振榮回應說：「利他是最好的利己！」他說人生的價值意義就是對社會有貢獻，而對社會有貢獻的方法很多，人才的培育就是其中一項。他進一步提到，即便不說提攜，但只要能夠給年輕朋友一個舞台，讓他們有表現、有歷練的機會都很好，強調台灣不缺人才、就缺舞台。
說培育人才是施振榮的人生志業一點都沒錯，因為過去他也是秉持一貫的態度在高科技領域裡培育人才，他說在宏碁集團遇到很多有才華的年輕朋友，「你說訓練人才賺不賺錢？其實不賺，因為自己早就離開第一線了。」但他看到後起之後領軍的宏碁成績亮眼非常欣慰，笑著說雖然培育人才沒有多賺什麼，但卻有很大的隱性價值，他非常樂意與享受培育人才的過程，「給台灣年輕朋友信心，是我最重要的使命！」