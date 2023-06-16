常被誤認心血管疾病！　5大症狀當心「心臟癌症」上身

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肺動脈高壓不具專一性 常見這些症狀嘉義大林慈濟醫院心臟內科簡振宇醫師指出，肺動脈高壓的症狀不具專一性，常見症狀除了「喘、咳、血、腫、暈」之外，也有可能出現疲倦、聲音嘶啞等症狀，甚至肺動脈高壓可能會對患者引發右心衰竭危機，因為症狀類似於其他心血管疾病，因此確診不易。通常須透過一系列檢查來排除其他可能的病況，最終才會確立診斷為肺動脈高壓。
治療目標為降低死亡率 日常維持良好生活習慣肺動脈高壓的整體治療目標，是讓患者達到及維持在低風險狀態，讓一年內的死亡率低於3%，簡振宇醫師提醒病友，除了按時服藥、定期回診外，也要建立良好的飲食習慣，均衡攝取各類食物，低鹽、低鈉飲食及控制水份攝取，為身體提供充足的營養。
正確運動及呼吸訓練 依自身狀態動作莫逞強高功能運動醫學中心體能訓練師郭哲君則針對肺動脈高壓患者的狀況，教導病人如何正確運動及呼吸訓練，在家中可以利用彈力帶等道具，做簡單的運動。她提醒病人，自我評估體力狀態，選擇可以做的事，不勉強做過多或劇烈的活動，運動時請隨時注意自身狀況，一旦出現有頭暈、心悸或胸部不適等症狀現象，請馬上停止運動；若不清楚能否運動、運動程度及時間長短，請與醫療專業人員討論，確認是在安全狀態下適度運動，才能動得健康、動得安心！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58181
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