專訪／施振榮只專注人才培育　面對景氣不佳提「6字箴言」

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施振榮強調，台商赴海外投資設廠，絕對不是「去台化」，而是台灣的國力延伸。他以王道思維分析，一般人會擔憂「去台化」，其實是因為只看看得見的有形、直接、現在的顯性價值，但如果從間接、無形、未來的隱性價值來看，台商正持續在海外擴展實質的影響力，也對國際社會做出更大的貢獻。
至於「全球化已死」議題，施振榮指出，在地緣政治及區域巿場的需求興起之下，「區域化垂直分工」慢慢發展出來，由於台商製造已國際化佈署多年，他認為可望繼90年代、全球個人電腦與半導體產業啟動典範轉移後，再一次從新的一波的典範移轉中勝出，其中電動車產業雖然供應鏈相對複雜，但絕對是台灣未來的新機會。
面對產業趨勢變化，施振榮以自己歷經PC與網際網路時代，帶領宏碁在1983年推出自有品牌、開啟ODM的新商業模式的經驗發表自身看法，但身為科技產業大前輩，人生有過多次低潮與巔峰，孔子說：「六十耳順，七十從心所欲，不踰矩。」大家也好奇經過疫情、俄烏戰爭與大環境不景氣，在渾沌的時代中，現年78歲的他，還會有擔心、害怕或恐懼的時候嗎？
施振榮回應《NOWnews今日新聞》提問，不疾不徐地說：「我沒有心去管我無法控制的環境，我只專注自己可以努力的。」像是人才培育，只要一有機會就會提供年輕人發揮的舞台，強調台灣面對未來種種新挑戰，人才培育雖然是隱性價值，但這項投資十分關鍵，因為有人才才能為未來創新，也才能引領台灣在未來繼續創造價值。
就如同他之前評價宏碁現任董事長陳俊聖，近10年來帶領公司轉型的好佳績給出100分，人才培育非常值得投資。至於兒孫的發展，曾說相信「兒孫自有兒孫福」，每一個人機運不同，長子施宣輝也在集團工作，但專業事項交給專業經理人，認為他會開創屬於自己的道路。
施振榮猶如智慧的長者給出建議，認為煩惱無法控制的大環境一點用都沒有，只會浪費心情與時間，他所能做的就是專注在如何建構自己新的能力、多學習，然後經營可以對未來社會產生價值的領域，「專注這個就好，所以不煩惱」。
施振榮從來不後悔，因為很多事情過了，後悔也無法改變什麼，檢討不要重蹈覆轍是可行的，但若對未來未知的東西恐懼與擔心，「沒空煩惱，每天要做的事情、要想的事情太多了。」他笑著說，其實在這樣的大環境下，大家都一樣這樣過、或是大家可以一起來面對，給出6字箴言「做多少算多少」就可以了！