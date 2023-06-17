專訪／不該叫人工智慧！　施振榮談AI籲民眾要有「自保常識」

我是廣告 請繼續往下閱讀
施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時，以自己研究所畢業開發第一台的電算器來做引子，他說當時運算力只有4個位元的CPU，後來8位元、16位元、32位元，到現在一台電腦不夠，還要幾十台、幾千台放在一起，運算力強大得很多，為產業帶來巨大變化，就像第一次工業革命發明引擎，讓我們的體力得以延伸，飛機也能飛上天了，而AI就像是人類腦力的延伸。
「你可以借重這個強大的運算力，但他只是工具、只是助手。」AI可以做得比人還好，但對未來新的問題，還是需要以人為本的智慧才能解決，施振榮時常提倡的「王道精神、共創價值」，把AI當成工具的話，不僅可以創造價值，還能創造跨領域、前瞻性的價值，如AI結合醫療、結合ICT或是AI結合文化都是很好的例子。
施振榮表示，跨領域的共創價值也要考量到受眾，消費者也是利害相關者，必須要讓消費者感到有價值，他才會願意消費，如此一來形成一個生生不息、蓬勃發展的生態機制，而這個機制會隨著時間變化，做不同的調整，以符合所有人的相對平衡利益。雖然民主社會中常常遇到，既得利益者因不想被改變而提出反對，成為社會進步的阻力，但只要大家民主素養足夠，不只考量自己的利益，也看到大家利益的需求，並進一步調整利益達到相對平衡，那麼人類生活將持續進步且更輕鬆便利，商業模式也得以永續下去。
「AI科技應用才剛剛開始，誰也不知道會走到哪裡。」但可以確定的是人類生活將更加輕鬆，AI是腦力的延伸，讓人類很多事情不必記憶、很多東西也不用算了，靠工具就行，生活變得更有效率，節省下來的時間，施振榮建議可以拿來欣賞藝文活動，開心過日子，也能有更多時間動動腦筋。
不可否認，施振榮說，確實會有有心人拿AI來做壞事，網路詐騙百百種，現在甚至有AI相關詐騙犯罪，但AI是科技趨勢，因此得要有相關法令來限制或處罰類似的不當行為。至於對個人來說，他認為要學會保護自己，大家了解AI也要掌握AI，同樣也得認知AI可能的潛在風險，「這已經是這個世代的常識了，否則吃虧，有時候真的只能怪自己沒有常識！」