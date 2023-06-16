「過關機器」王仁甫玩遊戲大落拍！徐乃麟吐槽：真的不用再來了
綜藝節目《天才衝衝衝》本周邀請王仁甫、屈中恆、何妤玟、周宜霈、余秉諺、劉雨柔、夏宇禾、黃豪平、陳伊（虎牙）、宜芳（口水）來到節目挑戰。沒想到這次的單元「動詞Tempo」為全新玩法單字版，讓「過關機器」王仁甫大出糗，還被曾國城笑虧：「不是唱跳團體嗎？」
記者詹鎰睿/綜合報導
本周的「動詞Tempo」迎來全新玩法，每位藝人這次只能接一個單字，整體難度大幅提升，其中，因隊友被淘汰而替補上場的王仁甫，一坐下就整個大搶拍，還一臉渾然不知的樣子直呼：「我不是慢嗎？怎麼會快。」曾國城馬上開酸：「聽說你是個唱跳團體。」
身為紅遍本土天團「5566」成員之一的王仁甫急忙解釋，是自己太久沒上節目才會生疏，徐乃麟立刻吐槽他：「我告訴你，你太久沒來，你也可以真的不用再來了！」王仁甫接著自嘲：「我也真的快不能來了。」
不過，笑料不只這一件，一開始是屈中恆因隊友的答案模稜兩可，製作單位不得不要求該回合重來、從他開始，結果卻讓為了連續出題、答題而絞盡腦汁的屈中恆更加錯亂，最後語無倫次的出糗，讓一旁的隊長徐乃麟看不下去，趕忙救場：「他再過幾年就領老人卡，換下一個人開始吧。」場面相當爆笑。