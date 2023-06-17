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專訪／補修健康與家庭學分　施振榮笑談孫子「一代強過一代」

▲宏碁集團創辦人施振榮（圖中）說，過去他拚事業拚到心血管疾病上身，現在退休只好補修健康與家庭的學分。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）
▲宏碁集團創辦人施振榮（圖中）說，過去他拚事業拚到心血管疾病上身，現在退休只好補修健康與家庭的學分。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）

記者許家禎／專訪

宏碁集團創辦人施振榮自2004年從公司第一線退休後，每天行程依舊滿檔，科技界、藝文界活動站台不遺餘力，他的臉書更常常po出與太太和家族旅行照，讓人不禁好奇，凝聚家族向心力有什麼撇步？又是如何保持活動力與行動力？施振榮說，過去他拚事業拚到心血管疾病上身，現在退休只好補修健康與家庭的學分，強調工作專注但休息就要放鬆，維持身心健康就像「打長期戰」，如此一來，人生才能走得長久。

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「事業、健康、家庭要平衡」施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，這是成家立業最重要的事，他坦言過去因為拚事業，忽略了家庭與健康。長子施宣輝曾透露，有次國中跟家人旅行去，結果旅行到一半爸爸不見了，原來是跑去開會。還有，施振榮也因為工作太忙碌、壓力太大，罹患心血管疾病，甚至曾經小中風、心肌梗塞，如今體內裝有13隻血管支架，就像時時刻刻提醒自己健康的重要性。

▲施振榮與太太葉紫華育有施宣輝、施宣麟與施宣榕三兒女，還有六個孫女與兩個孫子，他說年輕的時候拚事業，現在則是努力拚補修健康與家庭學分。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）
▲施振榮與太太葉紫華育有施宣輝、施宣麟與施宣榕三兒女，還有六個孫女與兩個孫子，他說年輕的時候拚事業，現在則是努力拚補修健康與家庭學分。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）
施振榮與太太葉紫華育有施宣輝、施宣麟與施宣榕三兒女，還有六個孫女與兩個孫子，他年輕時拚事業，現在則是努力拚補修健康與家庭學分！退休以後，不是只有跟太太葉紫華每天過情人節，跟兒女、家人也時不時用LINE跟IG聯絡、視訊聊天，雖然現在有的人在國外念書工作，但只要有時間就會不定期聚餐與家族旅遊聯繫感情。

說起施振榮跟兒女與孫子們的相處，他曾說雖然自己創立宏碁品牌，但絕對不會給他們壓力，兒孫要做什麼他們自己決定，最重要是不跟別人比較、從小建立自信心。葉紫華也提及身教的重要性：「只要他們知道父母親是老老實實在做事，他們的行為就不會偏差太多。」

▲施振榮很關心孫子們，但也尊重他們隱私。他說雖然現在大家都忙，不一定能隨時聯繫，但只要孫子有任何問題，自己都是從旁協助給意見。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）
▲施振榮很關心孫子們，但也尊重他們隱私。他說雖然現在大家都忙，不一定能隨時聯繫，但只要孫子有任何問題，自己都是從旁協助給意見。（圖／擷取自施振榮Stan哥臉書）
如今兒女孫子工作與學業有成，夫妻倆也很欣慰，「很關心小朋友（孫子）的活動，但也尊重他們隱私。」施振榮說，現在大家都忙，不一定能隨時聯繫，但只要孫子有任何問題，自己都是從旁協助給意見。

聊到這裡，施振榮說著說著就笑了，原來他想起特別高興的事，「有孫子上了大學，一個考上日本東京大學、一個申請到了美國西北大學！」誇讚孫子很優秀，一代強過一代，笑意藏不住、幸福全寫在臉上。

兒孫自有兒孫福，現在兒孫們各自駛向人生軌道，但對於自己又是如何規劃？施振榮笑說現在最重要的工作就是睡覺，一定要睡午覺，強調晚上睡覺也要睡滿7到8個小時，秉持工作專心、休息就盡量放輕鬆，生活絕對規律。當然，吃的東西太太會幫忙注意，要營養均衡、心血管的藥或保健食品都會吃，有空就散散步，甚至還找了教練來家裡做體能訓練，一個小時拉拉筋、活動活動筋骨，但他萬萬沒想到「原來拉筋也那麼累，教練都沒在客氣的」！

施振榮認為維持身心健康就像在打「長期戰」，平衡與持久很重要，就像他工作但也會找時間休息，有空就學習新知、動動腦，即使年紀近80歲，腦袋也會越想越靈活，也不用怕用腦過度，因為多聽音樂會、看表演，就能放鬆身心與舒緩心情，建議年輕朋友們也能盡量平衡工作與生活，如此一來人生才能走得長久。


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