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習近平晤比爾蓋茲！王毅、秦剛陪同　強調「中美關係基礎在民間」

▲微軟創辦人比爾蓋茲16日在北京和中國國家主席習近平見面。（圖／翻攝自微博）
▲微軟創辦人比爾蓋茲16日在北京和中國國家主席習近平見面。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）14日抵達中國展開訪問，是他自2019年後再次造訪中國，並於今（16日）在北京和中國國家主席習近平見面，參與的還有中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國外交部長秦剛等人。

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《路透社》指出，這是習近平近年首次與外國企業家會面，之前因為新冠肺炎疫情，習近平有近3年沒踏出國門。中國在今年初重新開放後，雖然陸續已有多位知名跨國企業負責人到訪，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等，範圍從汽車、電子科技、消費、製造業、醫療、金融都有，但大多只見到部長級官員。

中國官媒《新華社》報導稱，習近平16日在北京已會見比爾蓋茲，對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，強調當前世界面臨百年未有之大變局加速演進，故中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，盼能解決全球性挑戰。

習近平並說，中國作為一個擁有14多億人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻，要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水平。

習近平也不忘重申，中國致力於以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，絕不走「國強必霸」的老路，而是與其他國家一同實現共同發展，推動構建人類命運共同體，中國願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰；也願與比爾及梅琳達·蓋茲基金會繼續加強相關領域合作，向其他發展中國家，提供力所能及的支持和幫助。

習近平還說，蓋茲是他今年在北京會見的首位「美國朋友」，中美關係的基礎在民間，中國始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。蓋茲則介紹了未來合作規劃，讚揚中國在減貧和應對新冠疫情方面，取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了榜樣，中國加快創新發展，不只對中國有利，也對發展中國家及世界有利，未來會繼續致力於雙方在創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域的合作，並將成功的經驗和技術，向發展中國家推廣。

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