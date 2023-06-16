習近平晤比爾蓋茲！王毅、秦剛陪同　強調「中美關係基礎在民間」

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中國官媒《新華社》報導稱，習近平16日在北京已會見比爾蓋茲，對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，強調當前世界面臨百年未有之大變局加速演進，故中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，盼能解決全球性挑戰。
習近平並說，中國作為一個擁有14多億人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻，要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水平。
習近平也不忘重申，中國致力於以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，絕不走「國強必霸」的老路，而是與其他國家一同實現共同發展，推動構建人類命運共同體，中國願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰；也願與比爾及梅琳達·蓋茲基金會繼續加強相關領域合作，向其他發展中國家，提供力所能及的支持和幫助。
習近平還說，蓋茲是他今年在北京會見的首位「美國朋友」，中美關係的基礎在民間，中國始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。蓋茲則介紹了未來合作規劃，讚揚中國在減貧和應對新冠疫情方面，取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了榜樣，中國加快創新發展，不只對中國有利，也對發展中國家及世界有利，未來會繼續致力於雙方在創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域的合作，並將成功的經驗和技術，向發展中國家推廣。