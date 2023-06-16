李宣榕爆喜訊！鬆口「當了一次媽媽」　學習相處技能

李宣榕繼去年為自己主演的電視劇《我和我的鋼四壁》演唱片尾曲〈隔夜茶〉後，時隔一年多，李宣榕再帶來全新單曲〈微光〉，同時也為戲劇《最佳利益3－最終利益》片尾曲，在劇中打造的人性修羅場裡，〈微光〉彷彿是整部戲的冬日暖陽，是一道雖然微弱、卻溫柔守望的光。 李宣榕日前剛結束寵物節目拍攝，對於參與節目，她非常有感，笑說：「當了一次『媽媽』！」
記者吳雨婕/綜合報導
〈微光〉在編曲上營造輕柔卻堅毅的氛圍，呼應著歌詞中對未來的渴望和嚮往；李宣榕也特別在唱腔上做調整，試著加入鼻腔共鳴，讓演唱清淡卻有情，像一股柔韌的溫暖力量。而李宣榕平常配唱時也習慣以燈光作為輔助，特別將錄音室光線調暗，呼應歌曲在「微光」中唱著〈微光〉，格外有氛圍。
近期剛結束寵物實境節目《TOP DOG回家》的李宣榕，化身指引浪浪的一道微光，也為牠們帶來希望的微光。李宣榕在節目中成為浪浪「米妮」的守護者，陪伴牠成長、為米妮找到溫暖的家，也在節目中學習許多與毛小孩的相處方式和技能；這次全方面照顧狗狗的過程，讓李宣榕笑說：「我就像當了一次『媽媽』！」也讓她更了解媽媽的身分，更加地敬佩全天下的母親們。
值得一提的是，其實李宣榕小時候曾被部落的狗狗追咬過，而過去看到部落的流浪犬，她寧可繞路也不敢靠近，但因為節目的關係，使她漸漸克服恐懼：「現在回到部落看到狗，也比較不像以往害怕！」開始學習相處及示好，試著放下壓力與恐懼感，節目儼然成為醫治她童年陰影的那道光。