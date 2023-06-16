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性騷案結果出爐！民進黨：蔡沐霖詆毀同仁、陳右豪涉霸凌情節屬實

▲民進黨副祕書長楊懿珊（中）、主席室主任周威佑（左）、性平部主任李晏榕（右）為未能妥善處置性平事件道歉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.16）
▲民進黨副祕書長楊懿珊（中）、主席室主任周威佑（左）、性平部主任李晏榕（右）為未能妥善處置性平事件道歉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.16）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨近期性騷案頻傳，民進黨中央黨部今（16）日舉行「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，說明蔡沐霖、陳右豪、林男固等涉及性騷案。民進黨表示，經訪查後證實性騷案屬實，並坦嚴言黨部主管在處理性騷案時教育訓練不足，落後於其他政黨。

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民進黨副秘書長楊懿珊表示，針對前青年部主任蔡沐霖隱匿性騷案，針對被害人臉書發言，經過2周查訪、查訪9人後，證實蔡沐霖涉及長期用不洽當方式用言語詆毀同仁，造成同仁身心嚴重處重創，並選擇永久離開政治圈，情節屬實。多位證人表示，蔡沐霖也經常於聚會時極度不恰當語言詆毀同仁及黨內人士，造成年輕夥伴心生恐懼、厭倦工作，對黨部無法提供友善職場環境至感抱歉。

針對2位被害人指控前黨工陳右豪涉及霸凌與性騷案，楊懿珊表示，經過訪查多名證人、調查小組交叉比對證詞後證明內容屬實，情節嚴重。楊懿珊坦承，黨部主管在處理性騷案時教育訓練不足，落後於朝野政黨，民進黨讓社會失望了。楊懿珊也喊話，涉案行為人不要對被害人造成二度、三度傷害。

針對第二案工讀生遭名嘴張宇韶騷擾案，性平部主任李晏榕表示，當當事人向前青年部主任吳濬彥反映遭到張姓名嘴不當邀約，包括看夜景、喝咖啡等，但吳濬彥可能對性騷知識訓練不足，無法判斷行為涉及性騷擾，並未立即採取補救措施。因此，吳濬彥確實有未盡雇主責任，讓當事人陷於敵意環境中，包括民進黨教育訓練不足，後續沒啟動性平機制，也沒有立即有效補救措施等，情節屬實。

李晏榕表示，組織部前副主任林男固騷擾案這個案件見報並非當事人所願，當年受害人沒有想要成為媒體討論焦點，在訪談雙方當事人後，發現當年這個事情黨內高層都有處理，只是處理結果，沒有告知雙方當事人，也沒達到有效隔離、保護被害人的效果。處理過程中，還是造成雙方當事人尷尬、無所適從、傷痕等，

李晏榕坦言，民進黨有性騷申訴機制，但制度上有未盡完善之處，包括 :第一，將申訴提出與否的責任放在受害人；第二，主管對性騷的認識、教育訓練不足，導致雖於第一時間收到通報，卻都無法適切接住受害人的需求，也沒在這部分追蹤輔導，這些是未來要強化的重點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 


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