性騷案結果出爐！民進黨：蔡沐霖詆毀同仁、陳右豪涉霸凌情節屬實

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對2位被害人指控前黨工陳右豪涉及霸凌與性騷案，楊懿珊表示，經過訪查多名證人、調查小組交叉比對證詞後證明內容屬實，情節嚴重。楊懿珊坦承，黨部主管在處理性騷案時教育訓練不足，落後於朝野政黨，民進黨讓社會失望了。楊懿珊也喊話，涉案行為人不要對被害人造成二度、三度傷害。
針對第二案工讀生遭名嘴張宇韶騷擾案，性平部主任李晏榕表示，當當事人向前青年部主任吳濬彥反映遭到張姓名嘴不當邀約，包括看夜景、喝咖啡等，但吳濬彥可能對性騷知識訓練不足，無法判斷行為涉及性騷擾，並未立即採取補救措施。因此，吳濬彥確實有未盡雇主責任，讓當事人陷於敵意環境中，包括民進黨教育訓練不足，後續沒啟動性平機制，也沒有立即有效補救措施等，情節屬實。
李晏榕表示，組織部前副主任林男固騷擾案這個案件見報並非當事人所願，當年受害人沒有想要成為媒體討論焦點，在訪談雙方當事人後，發現當年這個事情黨內高層都有處理，只是處理結果，沒有告知雙方當事人，也沒達到有效隔離、保護被害人的效果。處理過程中，還是造成雙方當事人尷尬、無所適從、傷痕等，
李晏榕坦言，民進黨有性騷申訴機制，但制度上有未盡完善之處，包括 :第一，將申訴提出與否的責任放在受害人；第二，主管對性騷的認識、教育訓練不足，導致雖於第一時間收到通報，卻都無法適切接住受害人的需求，也沒在這部分追蹤輔導，這些是未來要強化的重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。