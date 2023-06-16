汐止同連鎖私幼也傳餵藥？侯友宜：明日專責醫院入園採檢
新北市板橋私立幼兒園餵藥案事件延燒一個多月，昨日再傳出汐止同集團連鎖私立幼兒園也爆出幼童體內驗出微量安眠藥反應，新北市長侯友宜今（16）日於行程後特別趕回市府，再上火線出席例行進度說明記者會，表示昨天及今日教育局進行全園家長到園檢驗意願調查，明日將由專責醫院土城醫院17日到園採檢。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，針對汐止私幼檢驗相關後續作為，教育局接獲訊息後，昨立即與當事幼生家長聯繫，並指派專案專業輔導員，1對1主動提供家長相關諮詢服務也啟動行政調查，衛生局也立即請專責醫院到園採檢。
侯友宜說到，該案經過科學專業的醫生判斷，目前報告是陰性的，面對幼兒園檢出相關的數據，用理性、科學、專業的態度來面對所有的事情，希望幼童的健康、家長的放心，透過科學實驗做出來的判讀，讓大家清楚，不希望以訛傳訛，造成大家恐慌。
教育局長張明文表示，15日、16日立即進行家長到園採檢意願調查，17日由衛生局協調專責醫院土城醫院指派醫師到園採檢，並提供後續醫療諮詢服務，目前汐止幼兒園運作一切正常，老師也密集跟家長做溝通跟說明，提供家長充分的資訊。
對於是否清查所有新北市幼兒園？張明文補充說到，行平常稽查就沒有斷過，5月份開始也啟動全面進行，也列入相關重點稽查，全面逐一清查。