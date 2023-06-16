陸軍官校今慶祝99週年校慶　巨幅國旗、分列式震撼全場

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值得一提的是打頭陣的校友連，是由官校69班到87班、軍階從中尉到上校的127名退役校友們踢正步通過司令台，博得在場人士熱烈鼓掌與喝采。邱國正也稱讚退伍學長們的精神，整齊的正步，仿佛回到學生時代，完全不減當年氣勢與豪情。官校正步連則由112班到115班學生編成，展現愛國赤誠之心別無二致，象徵世代傳承。
邱國正在致詞時首先談及黃埔建校緣由，回首創校初期，國家處於艱難時期，師生秉持愛國家、愛百姓、不貪財、不怕死的信念與使命感，自許成為頂天立地、勇敢堅忍的黃埔人，承擔挽救國家安危的重責大任。
邱國正期許學生在校為軍旅生涯做好規劃，也為將來到部隊服務做最好準備，邱國正說，國軍整體戰力提升，除了仰賴精良武器裝備外，人員素質、扎實訓練及堅定信念，都是非常重要因素，他強調建軍以人才為本，高素質人力是現代高科技戰爭中，有效發揮戰力的關鍵在知識創新、科技先導和聯合作戰時代，多元及適性人才培訓更重要。
邱國正也提醒官校生們不要以為坐在教室的課堂裡才叫學習，事實上舉凡日常實務中點滴，從內務管理、責任區劃分、人員管制與清查、體能訓練與基本教練等，到處都是學習與自我成長的機會，扎實走出每一步，誠懇對待同僚，認真履行職務，謹慎使用國家賦予幹部職權，成為知廉恥、辨生死、負責任、重氣節的軍人。
出席今天陸軍校校慶的來賓計有總統府戰略顧問一級上將霍守業；及備役上將、歷任校長、陸官校友總會、國防大學，以及三軍代表將領、瓜地馬拉和巴拉圭駐台武官及畢業校友和家眷受邀觀禮，營區下午也特地開放參觀，晚上則有音樂表演晚會。