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雞排妹爆「有伴侶公眾人物」越線！曝對話：我來示範如何保護自己

▲雞排妹（鄭家純）自爆一名「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次傳訊息給她，認為對方是在「測試女生的底線」。（圖 / 翻攝自鄭家純臉書）
▲雞排妹（鄭家純）自爆一名「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次傳訊息給她，認為對方是在「測試女生的底線」。（圖 / 翻攝自鄭家純臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

「#MeToo」性騷擾風暴從政壇延燒到演藝圈，「雞排妹」鄭采勻（原名：鄭家純）昨（15）日也自爆一名「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次傳訊息給她，認為對方是在「測試女生的底線」，忍不住嗆：「連我都敢試探，相信還有更多問題會爆出來！」並公開對話截圖，表示：「我來示範如何保護自己！」

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▲雞排妹從月光族一步步學會理財。（圖 / 鄭家純臉書）
▲雞排妹表示有位眾所皆知有伴侶的公眾人物，在半夜傳訊息給她被冷回還不死心。（圖 / 鄭家純臉書）
雞排妹在臉書發文，表示有位眾所皆知有伴侶的公眾人物，在半夜傳訊息給她被冷回還不死心，「第二次半夜訊息是誇獎妳漂亮，就只是在測試女生的底線」，讓她忍不住開嗆：「連我都敢試探，相信還有更多問題會爆出來。」她也不禁想起睿智的友人曾說過：「演藝圈跟政治圈是最多噁男存在的地方。」並曬出截圖，表示：「看到一堆男生在講：『每天咪兔要保護自己。』我來示範如何保護自己。」

從她PO出的對話截圖可以看到，對方在2021年1月傳訊息問她：「睡惹（了）嗎？QQ剛剛要離職進修的員工許願跟妳說話，我萬般抱歉跟您詢問意願，希望有個完美ending。」雞排妹僅冷淡回：「喔喔喔，拍謝，沒即時回覆。」過幾日，對方不死心繼續私訊：「妳真的很正，加油。」隔一個月說：「新年快樂！情人節也要快樂！」兩個月後，雞排妹都沒有回應，對方還是不氣餒：「嗨，啊sun！幾次傳訊好像有點裝熟，跟妳說聲抱歉，怕有造成打擾的誤會，Sorry，祝一切順利。」事隔五個月後，她才回應：「剛剛看到FB留言，突然想到一直沒回你，有伴侶的異性我會保持距離啦！」對方則尷尬連回好幾個「哈」。

▲▼雞排妹曬出對話截圖。（圖／翻攝自雞排妹臉書）
▲▼雞排妹曬出對話截圖。（圖／翻攝自雞排妹臉書）
▲▼雞排妹曬出對話截圖。（圖／翻攝自雞排妹臉書）
 
最後，雞排妹也在留言區補充：「第一次半夜收到訊息以為是急事才立刻回，2點我其實還沒睡，但預覽看到寫什麼就決定隔天再回，給不懂的單純網友：『幫員工不會在半夜』。」貼文及截圖曝光後，網友也紛紛留言：「尬聊冷男」、「這個人都有伴侶了是在…」、「辛苦了，忙正事還要三不五時應付騷擾犯」、「我好像知道是誰耶」、「我好像看懂什麼」、「一看就知道家純在說誰。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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