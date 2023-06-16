雞排妹爆「有伴侶公眾人物」越線！曝對話：我來示範如何保護自己

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從她PO出的對話截圖可以看到，對方在2021年1月傳訊息問她：「睡惹（了）嗎？QQ剛剛要離職進修的員工許願跟妳說話，我萬般抱歉跟您詢問意願，希望有個完美ending。」雞排妹僅冷淡回：「喔喔喔，拍謝，沒即時回覆。」過幾日，對方不死心繼續私訊：「妳真的很正，加油。」隔一個月說：「新年快樂！情人節也要快樂！」兩個月後，雞排妹都沒有回應，對方還是不氣餒：「嗨，啊sun！幾次傳訊好像有點裝熟，跟妳說聲抱歉，怕有造成打擾的誤會，Sorry，祝一切順利。」事隔五個月後，她才回應：「剛剛看到FB留言，突然想到一直沒回你，有伴侶的異性我會保持距離啦！」對方則尷尬連回好幾個「哈」。
最後，雞排妹也在留言區補充：「第一次半夜收到訊息以為是急事才立刻回，2點我其實還沒睡，但預覽看到寫什麼就決定隔天再回，給不懂的單純網友：『幫員工不會在半夜』。」貼文及截圖曝光後，網友也紛紛留言：「尬聊冷男」、「這個人都有伴侶了是在…」、「辛苦了，忙正事還要三不五時應付騷擾犯」、「我好像知道是誰耶」、「我好像看懂什麼」、「一看就知道家純在說誰。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110