6成2民眾憂雙語政策致學生程度M型化！民團籲檢視城鄉差距

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本次民調期間為112年5月29日至6月2日，計有1111位有效民眾受訪，在95%信心水準、抽樣誤差約為正負29個百分點。
民調結果顯示，有37%民眾不滿意政府實施的108課綱，大於滿意20%、不清楚32%、沒意見11%；54%同意準備學習歷程對資源不多學生不公平、20%不同意、26%沒意見；37%民眾認為108課綱對提升學生的教育有幫助、34%認為沒幫助，28%沒意見。
39%民眾認為108課綱實施後，對學生的升學壓力會變大，5%認為會變小、35%差不多、20%沒意見；40%民眾認為108課綱教材去中化的情形嚴重，20%不嚴重，40%沒意見。
65%民眾認為目前我國的雙語師資不足夠、16%認為足夠、18%沒意見；64%民眾同意雙語政策會讓英文程度不好的學生壓力更大，學習效果更差，28%不同意，9%沒意見；62%同意推行雙語政策會導致學生程度M型化，29%不同意、11%沒意見。
台大人文社會高等研究院長廖咸浩指出，隨著科技快速發展，現在很多藍牙耳機都已有同步翻譯功能，可以即時翻譯外語，政府應該思考，學生該花多少時間學習外語，且全英語教學就是用英語來決定一個人的前途，恐怕很多語言較差的人，從一開始就會自我放棄。
台師大英語系退休教授周中天表示，許多人拿新加坡當雙語政策的模範，但當地政府統計，自推動雙語政策後，2010年剩不到5成民眾在家裡用華語（包含各種方言）溝通，到2020年更剩下不到4成，台灣不該再抱有虛幻的理想，以為推動外語為主的教學，還能保留本國語言。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國家語言發展法、雙語政策都跳過108課綱的審議，直接執行，政策一直往上加，孩子的壓力當然沒有減輕；比較安靜、不主動的孩子在新課綱下，對於主題式報告、小論文等排斥，產生抗拒，而拒學、在家自學；另外，雙語課程部分，城鄉有一定差距，台北市能開7成雙語課程，有些偏鄉卻開不到1成，造成教育不公平，如今不只學習歷程有軍備競賽，雙語課程也有軍備競賽。
針對本次調查結果，草根影響力文教基金會建議，多數民眾不滿意政府實施的108課綱，並且認為會造成升學壓力變大，準備學習歷程對資源不多的學生不公平，教材去中化嚴重等，因此，政府應就教材、學習歷程、多元選修、自主學習、大學個人申請資料等，重新檢視與修正。
草根影響力文教基金會表示，多數民眾認為政府推行雙語政策，對於雙語師資不足、會讓英文程度不好的學生壓力更大、導致學生程度M型化等問題感到憂心，因此，政府應在英語師資來源、英語學習環境、偏鄉地區學生的英語輔導等，重新檢視與修正；政府推行雙語政策，單從學校的英語教學是不夠的，必須讓學生有學習動機，例如出國留學、就業需求等，因此，政府可以增加公費留學的名額，或政府單用人要求一定程度的英文檢定。