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新北爆餵藥案！專家說明數據：低於200奈克無須太過恐慌

▲專家表示，苯巴比妥酸鹽、苯二氮平類的判讀值訂為200奈克，低於此數值為陰性，民眾無須太過於恐慌。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲專家表示，苯巴比妥酸鹽、苯二氮平類的判讀值訂為200奈克，低於此數值為陰性，民眾無須太過於恐慌。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

中央社

（中央社記者黃旭昇新北16日電）台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業今天說，尿液或血液檢驗是初篩，若判讀低於每毫升200奈克（ng/mL）屬於陰性，民眾無須太過恐慌。200奈克判讀值，是經科學驗證與實證。

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朱芳業同時也是亞東紀念醫院臨床病理科主任，他今天出席新北市府記者會時表示，做尿液篩檢的目的是要測得尿液中是否有藥物或毒物的疑慮。

朱芳業說，檢測苯巴比妥酸鹽、苯二氮平類等化合物，都有合情適切的判讀標準，這2者的標準都是200奈克，如果超過200就是判讀為陽性。但陽性也不盡然代表一定有此藥物，還需透過層析法質譜儀進一步檢驗，做第2次確認。他說，經過第2次檢驗也可能為陰性，這就是「偽陽性」。

至於為何以200奈克為檢驗標準值，而不是零檢出，朱芳業說，所有的檢驗方法都有其限制，小便的成分十分複雜，每人每天的小便顏色都不一樣，每天攝入的物質經新陳代謝排入尿液，在複雜成分中，作免疫分析檢驗會出現一些雜訊，這些都必須列入檢驗考慮。

另外，他說，小便中有許多高濃度物質，也可能出現一些非刻意性的不預期信號，為了有效區分這些信號以及想要測得的物質，所以，必須訂定合理的判讀值。苯巴比妥酸鹽、苯二氮平類此類的判讀值訂為200奈克，是經過科學驗證與實證，才可以有效區分，200以下就是陰性，民眾無須太過於恐慌。

朱芳業接受聯訪時表示，檢驗出的數值主要是與判讀的200ng/ml做比較，為陰性或陽性。實務上要考量受背景干擾，實際也無法做到百分之百零檢出。

至於外界有許多的「專家」針對檢驗數值提出不同的看法與論述，朱芳業說，外界闡述的內容，有些是「誤會」，就像他是臨床病理科，可以說明檢驗的專業議題，但如果他去外科，說明相關論點就會不到位。（編輯：方沛清）1120616

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