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金曲34／周杰倫笑擁15座獎項創紀錄！昔跳噴水池：沒吳宗憲沒有我

▲周杰倫2001年以《杰倫》獲得華語最佳專輯，感謝站在身後的貴人吳宗憲，他至今已經獲得15個金曲獎項。（圖／翻攝自《完全娛樂》YouTube）
▲周杰倫2001年以《杰倫》獲得華語最佳專輯，感謝站在身後的貴人吳宗憲，他至今已經獲得15個金曲獎項。（圖／翻攝自《完全娛樂》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

流行音樂最大盛事第34屆金曲獎，即將於下個月舉行，這個全亞洲眾所矚目的音樂饗宴，頒獎典禮上妙趣橫生，獎項紀錄保持人是擁有15個獎項的周杰倫（周董），他在2001年首次入圍就以同名專輯抱走最佳流行專輯大獎，並在台上以「沒有吳宗憲就沒有周杰倫」感謝恩師，在眾人起鬨之下，大膽跳入舞台造景的水池弄得一身濕，堪稱「遇水則發」！

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▲周杰倫以〈最偉大的作品〉入圍最佳年度歌曲。（圖 ／周杰倫臉書）
▲周杰倫今年以〈最偉大的作品〉入圍最佳年度歌曲。（圖 ／周杰倫臉書）
原本音樂圈沒有專屬獎項，僅在金鐘獎設立一項歌手演員獎，直到資深唱將蔡琴鼓起勇氣寫了8張信紙給當時的新聞局長宋楚瑜，建議舉辦專屬華語流行音樂的獎項，才催生了金曲獎的誕生，讓音樂人擁有嚮往的榮耀殿堂，原本僅有11個獎項，慢慢納入方言、原住民等不同語言獎項，今年將頒發29個大獎。

1990年首屆金曲獎評分時，男、女演唱人及演唱組合獎等3項入圍人選，必須到攝影棚現場演唱，將實際唱功納入評分考量，可以帶和聲、舞群比賽，且國台語不分項，可說是相當刺激，當時由殷正洋、江蕙獲獎，直到第3屆才將方言演唱人分門別類。如今最佳新人獎獲獎者必須立即登台表演，帶著興奮又開心的心情高歌，這種突襲式的實力展現相當有趣。

▲江蕙「祝福」演唱會上的封麥珠寶盒。（圖／寬宏藝術提供，2015.09.13）
▲江蕙曾經4連霸金曲獎方言女歌手，她為禮讓晚輩在2004年宣布不再角逐個人獎項。（圖／寬宏藝術提供，2015.09.13）
而堪稱紀錄保持人的周董，擁有15座金曲獎項，他2002年以《范特西》一舉入圍10項大獎，最後奪下最佳專輯、最佳編曲等5項大獎最為風光，江蕙則橫掃第11、12、13、14屆金曲女歌手完成4連霸，擁有13項獎座次之，為了提攜後輩，禮讓更多機會給新人，江蕙在2004年宣布不再報名女歌手個人獎項。蔡健雅去年獲得金曲歌后，追上江蕙腳步，也是擁有4座女歌手獎的大贏家。

▲張惠妹「烏托邦2.0慶典」巡演，驚喜加開兩場。（圖／環球提供，2017.03.27）
▲張惠妹曾以《阿密特》勇奪金曲6項大獎，入圍14次女歌手也是無人能敵。（圖／環球提供，2017.03.27）
而歌后張惠妹則入圍14次最佳女歌手創紀錄，她還以分身阿密特獲得第21屆金曲獎6項大獎，這項紀錄直到2年後才被五月天《第二人生》的7項打破。入圍最多次最佳男歌手的則是王力宏、陳奕迅的9次，陳奕迅勇奪3次歌王，至今無人能敵。

▲王力宏首度在曼谷演唱會，吸引7500多人擠爆現場，他在演唱會最後驚喜宣布重返台北開唱。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏曾9度入圍金曲男歌手破紀錄，但2005年聽錯得獎人上台，成為年度糗事。（圖／寬魚國際提供）
不過金曲獎最糗一幕，則是2005年頒獎典禮時，莫文蔚頒獎給金曲歌王黃立行時，因發音不夠精確，讓入圍的王力宏誤以為自己得獎，衝上舞台才發現糗大了，趕緊把獎座讓給得獎者，尷尬地匆忙下台，還好隔年王力宏就以《蓋世英雄》拿到歌王寶座，洗刷去年的恥辱。

▲黃豪平、視網膜、陶晶瑩和陳芳語錄節目《全明星辯論會》。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩9度主持金曲獎，帶來許多經典畫面。（圖／記者陳明中攝）
而主持人是典禮上畫龍點睛的主角，每每出場總要大秀才藝吸睛，陶晶瑩主持9次金曲獎，堪稱最佳代言人。她不按牌理出牌的特性，讓典禮充滿驚喜，2006年她和小S初為人母，兩人突發奇想在典禮上聽到嬰兒哭聲，竟穿著馬甲裝噴奶，還濃妝豔抹扮台妹，拉著伍佰大跳台客舞，犧牲形象極盡搞笑之能事，為金曲獎帶來歡笑聲；2013年又在蔡依林、周杰倫同台頒獎時，不停拱2人「愛的抱抱」大和解，逗得全場笑聲不斷，為金曲獎留下不少經典場面。

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