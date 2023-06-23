金曲34／周杰倫笑擁15座獎項創紀錄！昔跳噴水池：沒吳宗憲沒有我

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1990年首屆金曲獎評分時，男、女演唱人及演唱組合獎等3項入圍人選，必須到攝影棚現場演唱，將實際唱功納入評分考量，可以帶和聲、舞群比賽，且國台語不分項，可說是相當刺激，當時由殷正洋、江蕙獲獎，直到第3屆才將方言演唱人分門別類。如今最佳新人獎獲獎者必須立即登台表演，帶著興奮又開心的心情高歌，這種突襲式的實力展現相當有趣。
而堪稱紀錄保持人的周董，擁有15座金曲獎項，他2002年以《范特西》一舉入圍10項大獎，最後奪下最佳專輯、最佳編曲等5項大獎最為風光，江蕙則橫掃第11、12、13、14屆金曲女歌手完成4連霸，擁有13項獎座次之，為了提攜後輩，禮讓更多機會給新人，江蕙在2004年宣布不再報名女歌手個人獎項。蔡健雅去年獲得金曲歌后，追上江蕙腳步，也是擁有4座女歌手獎的大贏家。
而歌后張惠妹則入圍14次最佳女歌手創紀錄，她還以分身阿密特獲得第21屆金曲獎6項大獎，這項紀錄直到2年後才被五月天《第二人生》的7項打破。入圍最多次最佳男歌手的則是王力宏、陳奕迅的9次，陳奕迅勇奪3次歌王，至今無人能敵。
不過金曲獎最糗一幕，則是2005年頒獎典禮時，莫文蔚頒獎給金曲歌王黃立行時，因發音不夠精確，讓入圍的王力宏誤以為自己得獎，衝上舞台才發現糗大了，趕緊把獎座讓給得獎者，尷尬地匆忙下台，還好隔年王力宏就以《蓋世英雄》拿到歌王寶座，洗刷去年的恥辱。
而主持人是典禮上畫龍點睛的主角，每每出場總要大秀才藝吸睛，陶晶瑩主持9次金曲獎，堪稱最佳代言人。她不按牌理出牌的特性，讓典禮充滿驚喜，2006年她和小S初為人母，兩人突發奇想在典禮上聽到嬰兒哭聲，竟穿著馬甲裝噴奶，還濃妝豔抹扮台妹，拉著伍佰大跳台客舞，犧牲形象極盡搞笑之能事，為金曲獎帶來歡笑聲；2013年又在蔡依林、周杰倫同台頒獎時，不停拱2人「愛的抱抱」大和解，逗得全場笑聲不斷，為金曲獎留下不少經典場面。
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