中市托育再升級　議員：讓家長用得到領得到

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吳佩芸表示，筏子溪以東21里的南屯區域有公托需求，今年底將落成的建功公托，也都在南屯溪西地區，對於筏子溪以東的南屯居民囿於交通因素並不方便。因此，她要求市府應該即刻盤點南屯筏子溪以東的公有閒置空間，儘速規劃公托，才能適度緩解家長托育壓力。
吳佩芸以直轄市六都提出數據比較，質疑台中市的「公辦夜托」慢半拍。吳佩芸指出，自從2020年高雄市開辦「公辦夜托」業務後，其他直轄市陸續跟進，連新北市都已經在今年五月開辦，但台中市卻完全沒有進度，是六都最後一名。
吳佩芸呼籲，盧市長自詡為媽媽市長，在這項業務上應該趕快跟上，補足家長托育需求。社會局承諾會連同「定點臨托」，一起進行規劃。
台中市去年因應開徵囤房稅而增加的「育兒租金補貼」業務，吳佩芸指出，雖然實際補助金額遠低於預算編列金額，但這樣的數字是因為存在申請作業上不當門檻所造成，要求市府檢討預算使用的同時，應繼續堅持將囤房稅收入全數用於租金補貼上，千萬不能挪於他用。
吳佩芸表示，去年的「育兒租金補貼」的新戶申請數有890戶，但核定數僅618戶，有272戶申請未通過，比例高達三成，有部分是因為申請作業上的不當門檻造成的。
吳佩芸認為，這會讓經濟上有符合條件的市民看得到「育兒租金補貼」卻領不到，是申請作業上的不當門檻，要求市府應該改善排除。
市長盧秀燕表示，過去台中市29個行政區只有5所公托，市府先求有再求好，目前已規劃布建60處，現在已經有34處公托開辦服務，從平均5個行政區才能分到1所公托，到平均每個行政區至少有1所公托，可以看出市府努力及決心，未來人口密集及需求較高區域也會持續規劃。
公辦夜托部分，社會局指出，有臨時托育需求家長，目前可透過居家托育服務中心協助媒合居家保母提供可近性、便利性托育協助，未來也將參考其他縣市經驗，規劃定點臨托服務，也提供更多元托育服務。
育兒租金補貼部分，盧秀燕表示，此項為去年下半年新的補貼，市府會加強宣導，讓有需要且符合資格市民可以申請，新的補助制度有些規範，如還不夠周延或友善，市府會繼續改進，當初有進行財務及補助對象預估，如果到時候經費還有餘裕，市府也會檢討是否有其他項目及社會福利可進行規劃。