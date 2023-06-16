日本央行超低利率不變！固守貨幣寬鬆政策 日圓持續疲軟
日本央行16日在貨幣政策會議上宣布，維持現行的大規模貨幣寬鬆政策不變，短期利率維持在-0.1％的水準，10年期公債殖利率維持在0％的水準，長期利率的上限仍設在0.5％的水準。日本股市16日開盤一度下跌近300點，但在央行宣布維持貨幣寬鬆後，受到激勵反彈，最終漲了220.59點，收在3萬3706.08點，創下1990年3月以來的新高。在此同時，日圓持續疲軟，保持在140日圓兌1美元的價位之下。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，日本央行行長植田和男，4月接任以來這是他主持的第二次貨幣政策會議，最終植田和男以及出席的9位政策委員，一致認同應該要繼續維持大規模貨幣寬鬆，日本央行評估目前經濟「正在復甦」，展望前景，預期將走向溫和復甦。
法國興業銀行的分析師寇伯（Olivier Korber），曾於5月底預言日本央行為了打擊通膨，將會在這次的貨幣政策會議中升息，並認為此舉將推升日圓在短期內迅速走強，不過最終日本央行仍決定按兵不動，維持超低利率。
日本央行強調，會繼續謹慎觀察物價和工資的變化，讓貨幣政策能夠發揮支撐經濟的作用。日本4月扣掉生鮮食品的消費者物價漲幅為3.4％，日本央行認為通膨幅度會持續收窄，植田和男在4月9日接任央行行長時曾說，物價上漲僅是暫時性的，如今仍維持相同看法。