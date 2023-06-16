潑漆、罷侯又遭抗議　侯友宜：珍惜法治讓秩序穩定

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侯友宜中午前往桃園出席陸軍官校校友會主辦的黃埔建校99週年饗宴，會前他接受媒體訪問時，突然有人高舉白布條，上頭寫著「侯市長別做獨裁幫兇」、「新北市府打壓工會民主」向侯大聲抗議，現場一陣混亂，抗議者隨後被維安人員拉離現場。
面對突然有民眾抗議，市府大門又遭人潑漆，侯友宜表示，民主自由很可貴，但也要理性看待，更重要是要珍惜法治，一切按照法治，希望在法治底下，讓秩序能夠維持穩定。
針對臉書出現出現「罷免侯友宜」社團，侯友宜表示，台灣是一個民主自由的國家，但在民主自由底下，更需要團結大家的力量，一起讓台灣更進步、更好。對於藍營內部有聲音要組「政黨輪替大聯盟」，侯友宜說，做不好的政黨就該換人做，這是現階段大家共同的想法，要一起努力掃黑金，讓做不好的政黨下台、讓國家更進步。
另外媒體提到，台北市議員、立委參選人徐巧芯說只要能贏，大家自然會團結在一起，沒有人會想跟一臉會輸的團結。面對現在藍營小雞焦慮，甚至外傳有藍營的人去找民眾黨主席柯文哲，侯友宜回應最重要的是自己要有信心，只要團結努力，堅定自己的步伐，一定會贏。
桃園市長張善政今日陪同侯友宜出席活動，被問到是否因為國民黨民調低，特別來挺侯？張善政表示，倒不是民調高低問題，國民黨已經提名侯友宜，藍營執政縣市長都應該全力相艇，今天的場合謝謝侯來跟軍系致意，是很自然的事。