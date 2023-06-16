西濱大安休息站　預計9月底完工啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌表示，西濱公路是台灣沿海非常重要的一條道路，很多用路人、遊客及地方民眾都認為西濱公路應該像國道有休息站的設置，所以特別向交通部爭取在大安區設置休息站，規劃在靠近大安港路的西濱橋下設置商場及停車空間，目前相關工程已經開始施工，目標希望能夠在9月底前完工啟用，但其中涉及需要市府配合的使用執照核發等程序，所以仍須看未來市府的配合進度。
蔡其昌說，不論如何在不久的時間後，大安區西濱快速公路就會有一個商場及休息站的設置，讓很多南來北往的鄉親能夠下交流道來大安停留、觀光，配合周邊的龜殼生態園區、大安濱海樂園等景點與很多好吃的美食，同時也請公路總局與得標廠商溝通，在商場的設置上多鼓勵在地商家進駐，藉此促進地方的消費、幫助在地產業。
議員施志昌說，去年質詢時就爭取循雲林口湖休息站在台中大安設休息站，除了讓南來北往的貨車司機有休息之處外，也可以結合當地觀光景點以及產業，如大甲的匠師的故鄉、大安濱海樂園以及松柏漁港等等，讓當地可以藉此發展起來，非常感謝副院長蔡其昌協助爭取，也感謝交通部的允諾設置，希望大安休息站早日完工，配合西濱周邊的景點，有大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港、以及大甲的匠師的故鄉，其中匠師的故鄉是觀光農場，有結合農村特色的餐飲、划船、摸蛤仔兼洗褲，讓大甲、大安的觀光發展更加蓬勃。
大安海墘里長王勝宗提到，讓大安區西濱公路能夠設置休息站，讓很多過路人能夠在大安停留休息，也希望屆時能夠讓地方設置廣告及相關指標，引導遊客前往大安其他景點遊玩，讓大安濱海的美景全國皆知。
交通部公路總局第二區養護工程處處長謝俊雄指出，大安休息站是西濱快速公路的第二個休息站，未來預計有7-11商場進駐、假日農特產品展示區、小賣場區及男女廁所與大客車、小型車、重型機車、機車、腳踏車的停車位，目標九月底前完工啟用，希望帶給用路人更好的交通環境。