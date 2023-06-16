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西濱大安休息站　預計9月底完工啟用

▲立法院副院長蔡其昌邀集交通部公路總局等相關單位視察第二個西濱公路休息站休息站工程(圖／蔡其昌服務處提供2023.6.16)
▲立法院副院長蔡其昌邀集交通部公路總局等相關單位視察第二個西濱公路休息站休息站工程(圖／蔡其昌服務處提供2023.6.16)

記者柳榮俊/台中報導

西濱快速公路全長逾300公里，目前僅有一個雲林口湖休息站，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取，大安區設置第二個西濱公路休息站。今(16)日立法院副院長蔡其昌邀集交通部公路總局、大安區公所及海墘里長王勝宗等前往視察休息站工程，預計9月底前完工啟用營運，盼為地方帶來更多的經濟發展、也滿足用路人與遊客需求。

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蔡其昌表示，西濱公路是台灣沿海非常重要的一條道路，很多用路人、遊客及地方民眾都認為西濱公路應該像國道有休息站的設置，所以特別向交通部爭取在大安區設置休息站，規劃在靠近大安港路的西濱橋下設置商場及停車空間，目前相關工程已經開始施工，目標希望能夠在9月底前完工啟用，但其中涉及需要市府配合的使用執照核發等程序，所以仍須看未來市府的配合進度。


蔡其昌說，不論如何在不久的時間後，大安區西濱快速公路就會有一個商場及休息站的設置，讓很多南來北往的鄉親能夠下交流道來大安停留、觀光，配合周邊的龜殼生態園區、大安濱海樂園等景點與很多好吃的美食，同時也請公路總局與得標廠商溝通，在商場的設置上多鼓勵在地商家進駐，藉此促進地方的消費、幫助在地產業。


議員施志昌說，去年質詢時就爭取循雲林口湖休息站在台中大安設休息站，除了讓南來北往的貨車司機有休息之處外，也可以結合當地觀光景點以及產業，如大甲的匠師的故鄉、大安濱海樂園以及松柏漁港等等，讓當地可以藉此發展起來，非常感謝副院長蔡其昌協助爭取，也感謝交通部的允諾設置，希望大安休息站早日完工，配合西濱周邊的景點，有大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港、以及大甲的匠師的故鄉，其中匠師的故鄉是觀光農場，有結合農村特色的餐飲、划船、摸蛤仔兼洗褲，讓大甲、大安的觀光發展更加蓬勃。


大安海墘里長王勝宗提到，讓大安區西濱公路能夠設置休息站，讓很多過路人能夠在大安停留休息，也希望屆時能夠讓地方設置廣告及相關指標，引導遊客前往大安其他景點遊玩，讓大安濱海的美景全國皆知。


交通部公路總局第二區養護工程處處長謝俊雄指出，大安休息站是西濱快速公路的第二個休息站，未來預計有7-11商場進駐、假日農特產品展示區、小賣場區及男女廁所與大客車、小型車、重型機車、機車、腳踏車的停車位，目標九月底前完工啟用，希望帶給用路人更好的交通環境。

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