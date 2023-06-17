快對身份證！「0、3、5」中1碼手搖飲買一送一　端午咖啡也買1送1

全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」先囤爆　賣場七星米也買1送1

▲全聯春風抽取式衛生紙買1送1，平均一袋只要88元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯春風抽取式衛生紙買1送1，平均一袋只要88元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週精選優惠又來了！眾多民生必需品祭出買1送1優惠，其中推薦全聯春風抽取式衛生紙買1送1，平均一袋只要88元，趁優惠囤起來超划算；還有家樂福關山壽豐七星米買1送1，米香濃郁又Q彈；還有618購物節單日限定，大潤發賣場會員滿2000打9折（折扣金額以現金抵用券贈送）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡好市多．6月19日至6月25日

美國頂級無骨牛小排，原價1779元／公斤，特價1599元／公斤

超濃縮清新香洗衣精，5.73公升，原價699元特價559元

🟡家樂福．即起至6月20日

關山壽豐七星米／3公斤，售價318元買1送1

舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙寶可夢限量版，100抽x12包，原價329元買1送1

春風頂級三層絲柔抽取式衛生紙，120抽x10包，323元買1送1

▲（圖／家樂福提供）
▲家樂福關山壽豐七星米、舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙寶可夢限量版買1送1（圖／家樂福提供）
🟡全聯．即起至6月22日

春風抽取式衛生紙，100抽x8包，原價176元買1送1

得益的一天五珍寶健康調和油，3L／瓶，特價298元

萬家香香菇素蠔油，1200g／瓶，特價65元

🟡愛買．即起至6月13日

蒲公英環保抽取衛生紙輕巧包／120抽x20包，原價348元買1送1

貴格美味三合一麥片系列，330g／包，原價138元買1送1

UCC濾掛式咖啡系列，8gx12入，原價184買1送1

🟡大潤發．6月18日限定

HAPPY GO會員實體賣場單筆付款「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元。

紐西蘭陽光金圓頭奇異果（18粒／箱）， 2箱原價3798元，特價1680元（線上購物限定）

蘇菲超熟睡褲XL 2片x10組（總共20片），原價990元，特價499元（線上購物限定）

得意優質抽取式衛生紙100抽72包（箱），原價850元，特價679元（線上購物限定）

賣場即起至6月27日限定

可口可樂英雄登場330ML／4瓶，原價137元，特價95元

MS‘HOHO蜂蜜檸檬冰棒80G／4支，原價99元，特價75元

▲大潤發6月16日起推出探索歐美美味之旅。（圖／大潤發提供）
▲大潤發6月16日起推出探索歐美美味之旅。（圖／大潤發提供）
🟡大潤發．即起至6月29日

義大利CIRIO特級初榨橄欖油 500ml，原價269元買1送1

Macro天然鹽，喜馬拉雅山粗岩鹽/義大利海鹽/義大利粗海鹽，450g／罐，原價199元買1送1

🟡7-11即起至6月20日

桂冠芒果煉乳夾心雪糕，原價45元買1送1

桂冠冰淇淋大福芝麻、花生，原價59元買1送1

好奇迪士尼純水濕巾加厚70抽，原價99元，特價39元

🟡全家即起至6月18

百事可樂600ML，原價35元買1送1

泰山cheers氣泡水500ML，原價29元買1送1

阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕，原價40元買1送1

現煮飲品，燕麥奶拿鐵（65元）、仙女珍珠醇奶茶（65元）買1送1

🟡萊爾富即起至6月18日（結帳憑LINE官帳活動條碼

台灣香蕉2件34元

利口樂潤喉糖，原價45元1送1

光泉富維他牛乳，原價36元，2件特價49元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

為補班日加油！全家今起「霜淇淋買1送1」　7-11美式25元可寄杯

補班優惠！麥當勞「雞塊、雞翅」買1送1　肯德基蛋撻「只要1元」

補班日不減肥！全家「霜淇淋買1送1」來了　大杯拿鐵也買1送1

限5天！7-11芒果雪糕買1送1　全家「拿鐵、可樂」都半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀