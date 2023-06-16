《新楓之谷》台版專屬！ 首度與台灣超人氣VTUBER推出聯名活動
《新楓之谷》為橘子遊戲旗下超人氣遊戲，玩家能夠扮演自己喜愛的角色，展開一場刺激與挑戰的旅程。遊戲中擁有多樣的職業選擇，每個職業都擁有獨特的技能，能夠根據自己的喜好和遊戲風格進行自由組合。為提高玩家新鮮度，《新楓之谷》將於6月20日至7月4日與台灣超人氣VTUBER「森森鈴蘭」、「瑪格麗特．諾爾絲」、「柴崎楓音」推出台版專屬聯名活動，特別開發全新道具及專屬造型，讓冒險者們在遊戲裡化身虛擬偶像。
記者周淑萍/綜合報導
《新楓之谷》首度與台灣VTUBER展開跨界聯名活動，2021年與台灣知名插畫IP「貓貓蟲咖波」合作廣受玩家好評，本次與台灣三位人氣VTUBER「森森鈴蘭」、「瑪格麗特．諾爾絲」、「柴崎楓音」於6月20日至7月4日推出台版專屬內容。
聯名限定活動，於遊戲中完成指定任務可獲得「斗內」次數，任務一：前一日有登出入紀錄，任務二：任一區域ARC/AUT完整任務，完成任一任務可獲得1次「斗內」次數，同時完成兩項任務可加碼，一天最多獲得3次「斗內」次數。
「斗內」次數可於活動網頁，留下自己的暱稱及想要說的話，送出留言可隨機獲得遊戲虛寶。獎項包含玩家喜愛的外觀造型道具「皇家美髮券」、「皇家整形券」、「時尚隨機箱」，以及成長型道具「經驗累積的秘藥」、「獲得財物的秘藥」、「經驗值2倍券」等，讓冒險者們在打怪過程獲得更多資源。本次聯名外觀將量身打造狼族魔女「森森鈴蘭」、溫柔浪漫長髮「瑪格麗特．諾爾絲」、俏皮可愛雙馬尾「柴崎楓音」三位VTUBER的專屬髮型及耳朵造型。
此外，針對暑假，《新楓之谷》【SAVIOR】改版預先登錄同步開放中，於6月19日前改版網頁完成預先登錄，可獲得「極限成長密藥」*1、「皇家美髮券」*3、「皇家整形券」*3、「SAVIOR名牌戒指」*1、「SAVIOR聊天戒指」*1，讓遊戲無痛升級。