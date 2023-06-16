名家論壇》謝國安／侯友宜變「老三」的藍色憂鬱

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而台灣Me too 事件越演越烈，持續延燒超過兩周都還沒有停的跡象，還從政治圈燒到媒體圈與演藝圈，即使民進黨是這波風暴的起頭，但「性騷吃案」卻嚴重傷害了民進黨過去高舉兩性平權的形象，對政黨形象比對總統傷害大。民進黨總統參選人賴清德在民調上來看，似乎無傷，聲量排名第三，總分維持在8萬4000多，要林飛帆退出立委選舉，以及台北市大安區提名苗博雅對決羅智強，讓賴清德「民主大聯盟」持續有話題。民眾黨柯文哲排名第四，聲量也有七萬多分。其實老實說柯文哲的實力也包括「強運」。選民因為最近這個月的風波，反而「寄希望」在柯文哲身上。這也可以說是柯文哲持續撿到槍的關鍵。藍綠互相撕咬，肥的反而是「民眾」。對侯友宜更大的警訊則是，賴清德的民調支持度幾乎沒動，被柯文哲吸過來的支持度，除了對國民黨失望的郭台銘支持者之外，也還是淺藍的居多。柯文哲能不能想辦法從民調第二名到第一名，這7%的落差，會是一堵不容易突破的牆。
至於上週自爆遭名嘴朱學恆性騷的國民黨台北市議員鍾沛君，聲量排名本周第二，總分有9萬2千多分，讓政媒圈性騷擾事件持續連環爆。雲林縣議員陳芳盈也自爆遭媒體人朱凱翔性騷擾受到關注，本周排名第卅名。其他被性騷擾炎上或相關的政治人物大多也都在前50名，包括退選的林飛帆第十一、因為「交情」沒有重砲打朱學恆被網友酸的徐巧芯第十五、父親吳乃德被指控性騷的吳怡農第廿二、退出永和立委選舉的名嘴李正皓第廿五、被踢爆性騷的時代力量劉仕傑廿九名等等。可見政媒圈性騷擾事件炎上風暴，仍舊是民眾最關心的話題。
至於甫完成民調的國民黨北市中正萬華區立委初選，出了個嚴重的包。此選區在三名候選人應曉薇、郭昭巖、鍾小平參戰，熱鬧了兩周之後，初選開牌竟然是難產。鍾小平早已宣布「萬人接電話部隊」，地方甚至耳語不斷，結果出爐。難產的理由是，兩份民調的誤差竟然高達9%！以這個數字來看，這次的民調根本就不準確。一般正常的民調誤差值會與樣本數有關，以常見的正負3%信賴區間來說，是樣本數達到1068份，樣本越多誤差越低。所以做到差距9%，很明顯是不準的。鍾小平目前自行宣布民調第一，但他的接電話部隊也造成爭議性過大。應曉薇則強調不準的民調，不應該拿來作提名依據。國民黨也因此頭毛在燒。根據聲量分析指出，應曉薇本周排名第廿七，郭昭巖排名卅五，鍾小平連前五十名都沒有，在143名。這次初選風暴，恐怕是國民黨自己把一手牌打爛。
而賴清德主導的民主大聯盟，則是在台北市大安區，推出了社民黨的台北市議員苗博雅參選立委，對決國民黨的羅智強。苗博雅也有強大的社群能量，本周聲量排行在第八名，總分23862。羅智強則排名第九，總分23163，雙方在聲量上可說是勢均力敵。對擅長空戰的羅智強來說，甫在大安區拿下議員第一高票的苗博雅是個強敵。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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