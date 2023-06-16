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名家論壇》謝國安／侯友宜變「老三」的藍色憂鬱

▲根據Sola大數據團隊本周（6\8-6\14）政治人物聲量分析指出，侯友宜榮登排行榜第一，總分高達19萬7003分，遙遙領先其他候選人超過十萬分以上。（圖／Sola大數據團隊）
▲根據Sola大數據團隊本周（6\8-6\14）政治人物聲量分析指出，侯友宜榮登排行榜第一，總分高達19萬7003分，遙遙領先其他候選人超過十萬分以上。（圖／Sola大數據團隊）

文／謝國安

「老三」這名稱，侯友宜一定不陌生。當年桃園縣長劉邦友血案，全台都在找殺手「老三」是誰，刑警出身的侯友宜印象鐵定深刻。沒想到現在侯友宜要代表國民黨選總統，「老三」竟然成了侯友宜的魔咒。從吃了「老三盒餐」後，侯友宜的民調就真的成了「老三」。根據菱傳媒六月民調指出，五月還在跟侯糾纏的柯文哲，已經甩開侯10%的差距，「彎道超車」成了老二，民調也破三成，只差賴清德7%。侯友宜卻還是原地踏步，民調維持20%上下，一點起色也沒有。這當然是侯在5\17正式被國民黨徵召後，並沒有展現出足以領導國家的感覺，也沒有想辦法弭平拚徵召過程當中，跟郭台銘之間的矛盾，加上對議題掌握度以及危機處理能力有夠差導致。

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根據Sola大數據團隊本周（6\8-6\14）政治人物聲量分析指出，侯友宜榮登排行榜第一，總分高達19萬7003分，遙遙領先其他候選人超過十萬分以上。然而這聲量絕大多數相當負面。影響最大的是五月中爆發至今風波仍未停歇的新北市幼兒園餵藥事件。撇開民進黨不斷攻擊，侯友宜危機處理上依舊慢了不只半拍，導致風波持續狂燒。就算目前檢警偵辦狀況似乎跟一開始的狀況不同，也無法彌補侯友宜跡近零分的危機處理與政治判斷。加上侯友宜政大演講，面對學生講話與提問被看破手腳，面對政策持續繞圈空談，都造成討論度高，但卻一直被笑被酸。如果未來給人的形象就定格在現在這種狀況，侯友宜的選情等於沒救。「侯侯做代誌」變成「侯侯出代誌」，有議題的風卻沒有搭上去變成被笑的對象，都是侯友宜的致命傷。

▲汐止同集團連鎖的幼兒園幼童也傳出體內驗出微量安眠藥反應，侯友宜再上火線出席市府例行進度說明記者會說明。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.16）
▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近來深陷「幼兒園餵藥案」風波。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.16）
而台灣Me too 事件越演越烈，持續延燒超過兩周都還沒有停的跡象，還從政治圈燒到媒體圈與演藝圈，即使民進黨是這波風暴的起頭，但「性騷吃案」卻嚴重傷害了民進黨過去高舉兩性平權的形象，對政黨形象比對總統傷害大。民進黨總統參選人賴清德在民調上來看，似乎無傷，聲量排名第三，總分維持在8萬4000多，要林飛帆退出立委選舉，以及台北市大安區提名苗博雅對決羅智強，讓賴清德「民主大聯盟」持續有話題。民眾黨柯文哲排名第四，聲量也有七萬多分。其實老實說柯文哲的實力也包括「強運」。選民因為最近這個月的風波，反而「寄希望」在柯文哲身上。這也可以說是柯文哲持續撿到槍的關鍵。藍綠互相撕咬，肥的反而是「民眾」。對侯友宜更大的警訊則是，賴清德的民調支持度幾乎沒動，被柯文哲吸過來的支持度，除了對國民黨失望的郭台銘支持者之外，也還是淺藍的居多。柯文哲能不能想辦法從民調第二名到第一名，這7%的落差，會是一堵不容易突破的牆。

至於上週自爆遭名嘴朱學恆性騷的國民黨台北市議員鍾沛君，聲量排名本周第二，總分有9萬2千多分，讓政媒圈性騷擾事件持續連環爆。雲林縣議員陳芳盈也自爆遭媒體人朱凱翔性騷擾受到關注，本周排名第卅名。其他被性騷擾炎上或相關的政治人物大多也都在前50名，包括退選的林飛帆第十一、因為「交情」沒有重砲打朱學恆被網友酸的徐巧芯第十五、父親吳乃德被指控性騷的吳怡農第廿二、退出永和立委選舉的名嘴李正皓第廿五、被踢爆性騷的時代力量劉仕傑廿九名等等。可見政媒圈性騷擾事件炎上風暴，仍舊是民眾最關心的話題。

▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
至於甫完成民調的國民黨北市中正萬華區立委初選，出了個嚴重的包。此選區在三名候選人應曉薇、郭昭巖、鍾小平參戰，熱鬧了兩周之後，初選開牌竟然是難產。鍾小平早已宣布「萬人接電話部隊」，地方甚至耳語不斷，結果出爐。難產的理由是，兩份民調的誤差竟然高達9%！以這個數字來看，這次的民調根本就不準確。一般正常的民調誤差值會與樣本數有關，以常見的正負3%信賴區間來說，是樣本數達到1068份，樣本越多誤差越低。所以做到差距9%，很明顯是不準的。鍾小平目前自行宣布民調第一，但他的接電話部隊也造成爭議性過大。應曉薇則強調不準的民調，不應該拿來作提名依據。國民黨也因此頭毛在燒。根據聲量分析指出，應曉薇本周排名第廿七，郭昭巖排名卅五，鍾小平連前五十名都沒有，在143名。這次初選風暴，恐怕是國民黨自己把一手牌打爛。

而賴清德主導的民主大聯盟，則是在台北市大安區，推出了社民黨的台北市議員苗博雅參選立委，對決國民黨的羅智強。苗博雅也有強大的社群能量，本周聲量排行在第八名，總分23862。羅智強則排名第九，總分23163，雙方在聲量上可說是勢均力敵。對擅長空戰的羅智強來說，甫在大安區拿下議員第一高票的苗博雅是個強敵。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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