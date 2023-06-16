乾旱驟雨摧殘椪柑著果率差　立法：農民欲哭無淚

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楊瓊瓔表示，經初步勘查，旱地果園因缺乏水源灌溉，著果率較差，應符合農損補助標準，將由區公所展開查報，並允諾爭取農委會盡速核定每公頃補助8萬元，另除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助生產資材，柑橘每公頃1萬元，降低農民復耕成本。
潭子果樹產銷班第二班班長張國賢說，他種植1.6公頃椪柑，正常可收成8至10萬斤，但去年只有1.6萬斤，今年預估不到1萬斤。他表示，近年氣候異常，年初乾旱少雨，後來天氣忽冷忽熱，椪柑開花期又遇到驟雨，結果期吸收太多水分，造成大量落果。
張國賢進一步說，正常而言，每支枝條會留下2至3顆果實，藉由重量下壓，以避免日曬；因著果率差，許多枝條獨留一顆果實，受到烈日曝曬，將灼傷變成「火燒柑」。
賴朝國表示，氣候變遷之下，務農須面對充滿不可預期的變數，今年椪柑開花期遇到乾旱，結果期突然一陣驟雨，造成大量落果，農民欲哭無淚，希望儘快查報、盡快核定補助，補貼農民投入的肥料等資材費用。
農改場副研究員葉文彬勘查後說，部分果園缺乏水源灌溉，著果率確實較差，另部分樹勢病弱，建議淘汰。
農糧署中區分署主任江永煜表示，台中椪柑種植面積1400多公頃，潭子約50多公頃，將會同台中市政府農業局及區公所等單位組成勘查小組，若認定屬於天然災害造成的農損，將依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，每公頃救助8萬元。
農業局主秘陳柏宏則說，農委會推動農作物天然災害保險，而風速參數柑橘保險，台中地區僅等和平、東勢、石岡、新社、豐原、北屯等六區，盼納入潭子、后里。
楊瓊瓔表示，相關單位初步勘查，潭子椪柑符合農損補助標準，請農業局、區公所盡速查報，6月底前匯報農委會，她會爭取盡速核定，盼能減輕果農損失。