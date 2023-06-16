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性騷案連環爆！民進黨提5點防治騷擾措施　打造性別友善職場

▲民進黨性平部主任李晏榕提出性平5點改善措施。(圖／記者呂炯昌攝， 2023.06.16)
▲民進黨性平部主任李晏榕提出性平5點改善措施。(圖／記者呂炯昌攝， 2023.06.16)

記者呂炯昌／台北報導

民進黨性騷擾醜聞如滾雪球般不斷擴大，民進黨中央黨部今（16）日提出5點改善措施，包括擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性教育，試圖將民進黨打造成性別友善的職場環境。

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民進黨今日下午舉行「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，性平部主任李晏榕表示，性騷防治包含擴大適用性騷擾防治相關規範的範圍，擴大到黨工、志工、求職者彼此間，與本黨黨工、志工、求職者和第三人往來的事件；知悉跟通報時，要求所有主管都有通報義務，各級主管知悉性騷擾事件，無論是受騷擾人告知或從其他管道知悉，應立即書面通報性騷擾申訴處理委員會執行祕書。

李晏榕提到，強化性騷擾申訴處理機制鼓勵同仁通報，任何同仁知悉性騷擾事件後，均得直接以書面或口頭通報性騷擾申訴處理委員會執行祕書，在執行祕書知悉性騷擾事件後，立即會同相關主管採取有效的補救措施，並以書面報告性騷擾申訴委員會召集人，召開申訴委員會會議，心理諮商、法律資源也會導入，穩定被害人情緒，協助受害人面對。

李晏榕指出，黨部與民間社工單位合作，受騷擾同仁可直接向該單位尋求協助，轉介心理諮商與法律諮詢；協助受騷擾同仁向黨部提出糾正補救碩師知主張；協助受騷擾同仁向黨中央性騷擾申訴處理委員會提出申訴。由性平部或合作的民間社工單位，對受害人與行為人進行追蹤和輔導，協助受害人撫平收痛、生活回歸正軌，也協助行為人了解錯誤所在與修正未來行為，避免類似事件再度發生。

李晏榕指出，持續加強主管與黨工性教育每年定期舉辦不同主題的性別平等教育，包還性騷擾防治、性騷擾預防、多於性別的了解、多元性別歧視的避免等；增進主管就性騷擾事件的調查知能，特別是「創傷知情」的理解與能力，從主管端、同仁端在第一步就揪住所有性騷擾受害者，讓民進黨成為性別友善的職場環境。

至於上述措施何時能生效，李晏榕說，這是個草案，依照內規必須經過中執會通過，內規詳細文字調整和修正，會送中執會通過施行，轉介、心理諮商等能做已經在做，雖然辦法還沒完全通過，但會走中執會程序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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