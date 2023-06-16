桃機端午連假日運量估達13萬人　籲旅客提早3小時到

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根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今年端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次，含加班機18架次，運量高峰預估為6月22日約有13.6萬人，每日入境尖峰時段為15時至18時及20時至22時、離境尖峰時段為8時至10時。
對於離境旅客，機場公司建議，可多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率，省時又便利。自助行李託運機台使用時間依航空公司公告為主。
為加速安檢速度，機場公司提醒，旅客可事先將保溫水壺或飲料倒入安檢前棄置水桶淨空，通過安檢金屬探測門前，將平板與筆記型電腦自隨身行李取出，並脫下身上之外套、帽子及金屬物品，一同置入X光檢查儀。
機場公司提到，國人出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，同時，年滿12歲、身高140公分以上的國人、持外僑居留證的外來人口均可使用e-Gate服務，只要於閘道內「刷臉、按指紋」即可完成註冊快速通關，且一次註冊終身均適用，即使更換護照也無需重新註冊。
對於入境旅客，機場公司提醒，為防範海外疫病蟲害入侵，切勿攜帶未經檢疫合格之動植物入境，包括禽畜肉類及加工製品、生鮮蔬果、寵物食品等；因應國際間非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，請自非洲豬瘟高風險地區入境旅客，配合防檢局執行手提行李X光機全面檢查政策，根據《動物傳染病防治條例》，違規攜帶豬肉產品入境第1次開罰20萬，第2次即裁處100萬，提醒旅客務必事先確認行李內容以免受罰。
要特別注意的是，若旅客攜帶超過10萬元新台幣、1萬美元外幣、逾2萬美元黃金等現鈔及物品，必須在入境時填寫海關申報單，並經由海關紅線櫃檯查驗通關，若未申報超出額度將全數沒入；此外，攜帶菸酒品入境以每人每次酒品1公升（不限瓶數）、菸品捲菸200支（1條）為限，超出限額將處以罰鍰。
機場公司也分享，桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，自6月1日起增加聯外客運巴士班次，入境旅客可多搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，也可選擇機場排班計程車或租賃車等便利服務，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。