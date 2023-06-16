卓越企業永續成長！中國鋼鐵公司召開股東常會

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，去(111)年受俄烏戰爭、美國及全球升息、COVID-19疫情持續、中國大陸疫情封控等影響，延伸出能源、通膨、供應鏈失序等灰犀牛事件，鋼鐵市廠急轉進入艱困狀態，但中鋼透過加大力度，推動降本增利工作，去年的全年合併營收仍達新臺幣4495億元，與獲利創歷史高點的110年營收4683億元相比僅衰退4%，合併稅前淨利亦達232億
翁朝棟說，今(112)年隨著COVID-19疫情逐漸緩和，原預期全球經濟復甦會逐步明朗，但因受到全球金融體系動盪、貨幣緊縮、高通膨及俄烏戰爭持續等因素影響，鋼鐵市場需求回升不如預期，而中國大陸鋼廠生產過剩，低價鋼材流竄，致近期亞洲市場鋼價超跌，展望鋼市發展，下半年鋼市景氣，可望優於上半年。
翁朝棟指出，中鋼新願景，是以智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業，經營團隊將從韌性中鋼、智慧中鋼及永續中鋼等三方向著手，積極推動企業文化梳理、智慧製造與數位轉型，以及全面展開低碳轉型工作，並在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局、公司治理等面向持續精進。
翁朝棟進一步指出，面對2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼以2018年為基準年，完成短期減碳，中長期分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，且中期(2030年)減碳目標從原先的22%提高為25%，以展現減碳決心，朝淨零碳排永續發的目標前進。
翁朝棟說，今年中鋼股東人數突破120萬人，創歷年新高紀錄，為感謝股東長期的支持與愛護，中鋼精心推出股東紀念品「傘Q」(Thank you)，其傘骨採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，再加上玻璃纖維材料，可進一步強化傘骨的耐久性及防風性，盼以此優質紀念品，創造股東幸福美好生活。