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ONE BOY擴展版圖　首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」

▲ONE BOY從戶外走進居家，成立全新居家機能品牌 ONEBOY HOME。(圖/品牌提供)
▲ONE BOY從戶外走進居家，成立全新居家機能品牌 ONEBOY HOME。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

國民機能服飾品牌 ONE BOY，火力全開積極擴展版圖，強勢進軍台灣家居市場，以最擅長的機能技術，重新詮釋家的定義。源自消費者生活需求與台灣四季氣候的觀察，從戶外生活延伸走入居家日常，打造出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」。更注入一上市即熱賣的冰鋒衣DNA，研發出全新商品「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」，以及「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕」、「純棉加厚吸水速乾抗菌浴巾」、「純棉加厚吸水速乾抗菌素色毛巾｣四大居家夢幻逸品。ONEBOY HOME不僅於官方電商平台開賣，為滿足消費者的商品體驗需求，實體門市也大張旗鼓籌備開幕，將於北、中、南部設立三間實體門市，分別為新北中和環球、台中勤美 誠品綠園道及高雄大遠百，將於六月正式營運，帶領各地消費者一起探索全新居家生活體驗。

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全台首創全系列機能居家品牌　創造新居家生活體驗 

面臨後疫情時代，現代人愈加重視居家舒適度與生活儀式感，全新機能居家品牌 ONEBOY HOME 強勢推出導入ONE BOY冰鋒衣獨家涼感技術的「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」，以領先市售涼感寢具的面料製成，經 SGS 檢測，瞬間涼感Q-MAX值可達 0.432，在肌膚接觸布料時，能快速帶走肌膚熱感，幫助身體散熱，有效降低體感溫度，展現出冰鋒系列的突破進化，達到「蓋 比不蓋還涼」的絕佳涼感，實現夏季蓋被也能乾爽舒適，輕鬆解決黏熱的困擾，再創冰感體驗新巔峰。同步推出主打久睡也不變形的「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕｣，經 SGS 及 TTRI 檢測有效防蟎減菌（金黃色葡萄球菌，減菌率 99.8%、大腸桿菌、白色念珠菌，減菌率>99.9%），為過敏族群及重視睡眠衛生的消費者提供安心寢具首選，除嚴選抗菌面料，枕芯內部選用超細纖維混和填充，達到兼具回彈與高支撐的完美平衡，有效緩解肩頸及頭部的壓力，並提供高、中、低共三種高度，為消費者量身打造安心舒適的睡眠品質。除機能寢具商品，本次亦推出「純棉加厚吸水速乾抗菌浴巾」及「純棉加厚吸水速乾抗菌素色毛巾｣，以獨家吸濕速乾技術，擁有小於1秒的瞬間吸水性，更選用100%純棉柔軟的親膚面料，8字麻花狀線圈能維持輕盈立體蓬鬆，久洗也不易變形、扁塌。經SGS檢測減菌率達99.9%、抗菌防臭、不含甲醛，搭載透氣、速乾的特性，能保持乾爽不養菌。有毛巾及浴巾兩種尺寸可供挑選，輕鬆滿足沐浴、健身、外出等各種日常的需求，從細節為消費者打造最細緻的舒適生活。
 

▲ONEBOY HOME「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」提供雙面冰感、經 SGS 檢測Q-MAX值達 0.432。(圖/品牌提供)
▲ONEBOY HOME「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」提供雙面冰感、經 SGS 檢測Q-MAX值達 0.432。(圖/品牌提供)
ONEBOY HOME 北、中、南部門市盛大開幕！

ONEBOY HOME震撼入駐北、中、南百貨，於新北中和環球、台中勤美 誠品綠園道及高雄大遠百盛大開幕。新北中和環球店將於 6/18 正式營運，台中勤美 綠園道店於6/20開幕，高雄大遠百店則緊接於 6/28亮相。其中台中勤美 綠園道店以 106 坪全新的「店中店｣形式，一次滿足消費者對戶外與居家機能用品的需求，提供消費者全新購物體驗，在空間規劃上，更與高雄大遠百店同步加入獨立展示區的設計，提供超舒適的試躺體驗。歡慶全新品牌ONEBOY HOME門市開幕，祭出超狂兩大「不須消費」的限時活動，來店完成指定動作即可獲得限量商品。開幕前 3 日，凡來店完成 FB/IG 拍照及社群打卡，加入官方 LINE 好友，不須消費即可獲「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕｣一組（一日限量30組；隨機贈送，不可挑選）；開幕前一個月，凡來店完成拍照、社群打卡並上傳至官方社群貼文留言及加入官方 LINE 好友即可參加抽獎活動，中獎者可獲「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」一組（隨機贈送，不可挑選）。ONEBOY HOME從戶外走進居家，以創新姿態為消費者打開對家的想像，邀請大家一起打造全新機能理想居家生活。

 

▲ONEBOY HOME「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕｣經 SGS 及 TTRI 檢測有效防蟎減菌。(圖/品牌提供)
▲ONEBOY HOME「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕｣經 SGS 及 TTRI 檢測有效防蟎減菌。(圖/品牌提供)
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▲「純棉加厚吸水速乾抗菌浴巾」以獨家吸濕速乾技術，擁有小於1秒的瞬間吸水性。(圖/品牌提供)
▲「純棉加厚吸水速乾抗菌浴巾」以獨家吸濕速乾技術，擁有小於1秒的瞬間吸水性。(圖/品牌提供)
▲「純棉加厚吸水速乾抗菌素色毛巾｣經SGS檢測減菌率達99.9%、抗菌防臭、不含甲醛。(圖/品牌提供)
▲「純棉加厚吸水速乾抗菌素色毛巾｣經SGS檢測減菌率達99.9%、抗菌防臭、不含甲醛。(圖/品牌提供)

 

▲ONEBOY HOME震撼入駐新北中和環球、台中勤美 誠品綠園道及高雄大遠百盛大開幕；提供全系列冰鋒被、彈彈枕、抗菌浴巾及抗菌毛巾商品體驗。(圖/品牌提供)
▲ONEBOY HOME震撼入駐新北中和環球、台中勤美 誠品綠園道及高雄大遠百盛大開幕；提供全系列冰鋒被、彈彈枕、抗菌浴巾及抗菌毛巾商品體驗。(圖/品牌提供)

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