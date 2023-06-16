新北幼兒園餵藥案擴大　柯文哲：處理實在拖太久

新北市板橋某私立幼兒園爆發餵藥案，汐止同一集團的另一家幼兒園近日也有學童被驗出有微量安眠藥的狀況。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜遭質疑處理慢半拍。民眾黨總統參選人柯文哲今（16）日表示，這件事實在拖太久，「很簡單的事情為什麼搞成這樣？」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲上午前往新竹市議會參訪，拜會國民黨籍議長許修睿，媒體聯訪時談及幼兒園餵藥案，柯文哲直言，這件事實在拖太久，第一點，純粹從醫學上講，只抽血中濃度是沒意義，要看最後一次服藥是什麼時候，因為這在血中會代謝，且每個藥代謝速度不一樣，不管怎樣會代謝掉，那到底最後一次餵藥是什麼時候？小孩子體重？還有餵多少？決定症狀會多嚴重、劑量多少，「還有一個很重要的，這藥到底哪來的？」
柯文哲表示，他覺得這很奇怪，這不是幾個老師跟園長隔離偵訊30分鐘就出來了，一般遇到這種事情，第一步是釐清事情真相，「我看都已經快10天了，到現在為止還不知事實真相是什麼」，「沒有事實真相，我們要評論什麼？什麼都沒辦法評論！」
柯文哲表示，「我覺得很奇怪，就是很模糊」，老實講，他一直無法理解到底發生什麼事。
對於汐止有同集團的另一家幼兒園傳出也有發生類似狀況，新北市政府上午遭潑白漆抗議，柯文哲強調，這一樣，先釐清事實再處理，因為事實都不知道，評論都沒意義，「到底發生什麼事沒人知道，拖10天也沒人知道，我也不曉得是在幹什麼！」
現場記者追問，是否認為該案對侯友宜支持度大傷？柯文哲回應，「不是，我覺得很簡單的事情為什麼搞成這樣！」