MeToo延燒！林柏宏談拍親密戲要小心　1件事一定要讓對方知道

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林柏宏最近代言接不停，他坦言有開始計劃去歐洲旅行：「我以前旅行很常自己一個人，但有可能跟朋友在不同的地方會合，或者是有朋友在國外唸書就去找他玩幾天，然後自己玩幾天這樣。」他也分享自己在日本居酒屋，與當地人搭話聊天：「他們會問我是做什麼工作，我就說演員，他們的反應就會很激烈，但我也是很喜歡跟陌生人聊天。」
近日台灣「#MeToo」運動興起，相關事件從政壇延燒到娛樂圈，尤其是許傑輝被接連爆出性騷擾，林柏宏表示：「我跟輝哥沒有合作過，所以我也不方便去講他什麼。」不過他也補充說：「要學會保護自己和身邊的人，工作環境是大家可以一起去創造更好的狀態，如果我們都懂得去保護自己和身邊的人，大家會有更好的創作狀態。」
另外，曾拍攝過親密戲的林柏宏，也分享開拍前表演課內容：「我覺得有任何的身體接觸，對我來說，我是一個滿小心的人，我一定會讓對方知道會有什麼樣的碰觸，有可能會做什麼樣的動作，通常就是有安排排練，或是有安排指導老師、導演在現場，其實我們都會有一個很完整的溝通，我覺得在這樣的戲當中，是要讓所有人對於親密戲都非常清楚的，演起來對於大家都比較安心，在這樣的創作狀態我覺得是最舒服的。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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