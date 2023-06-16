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#MeToo延燒！林柏宏談拍親密戲要小心　1件事一定要讓對方知道

▲台版#MeToo運動延燒，林柏宏談拍親密戲1件事一定要讓對方知道。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲台版#MeToo運動延燒，林柏宏談拍親密戲1件事一定要讓對方知道。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者黃雅琪/台北報導

剛入圍北影影帝的林柏宏，今（16）日出席代言酒商品牌的活動，被問到酒量如何他回：「如果有睡飽的話，應該是可以喝一手（啤酒），慢慢喝的話。」同時他也爆料，好友李霈瑜（大霈）從他家帶走好幾手啤酒：「是我自己要送給她的啦！」談及「#MeToo」運動，林柏宏直言拍親密戲：「我是一個滿小心的人，我一定會讓對方知道會有什麼樣的碰觸。」

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▲林柏宏出席代言酒商品牌的活動。（圖／「HOROYOI 微醉」提供）
▲林柏宏出席代言酒商品牌的活動。（圖／「HOROYOI微醉」提供）
「荒唐到現在都不敢回想！」林柏宏分享20幾歲時「斷片」經驗：「睡在朋友家，睜開眼睛的時候我其實不知道在哪裡，（衣服）有穿好，睜開眼睛欸這裡是哪裡？斷片，但其實也就只是在我們前一天晚上，大家喝酒的地方。」他透露，自己喝酒後會變活潑、熱情：「如果我在KTV就會（唱歌、跳舞），不用麥克風就能唱得比拿麥克風大聲。」也提到年輕時曾經喝到吐、體力不支癱倒在路邊。

林柏宏最近代言接不停，他坦言有開始計劃去歐洲旅行：「我以前旅行很常自己一個人，但有可能跟朋友在不同的地方會合，或者是有朋友在國外唸書就去找他玩幾天，然後自己玩幾天這樣。」他也分享自己在日本居酒屋，與當地人搭話聊天：「他們會問我是做什麼工作，我就說演員，他們的反應就會很激烈，但我也是很喜歡跟陌生人聊天。」

▲「HOROYOI微醉」代言人林柏宏於「HOROYOI微醉冰果室」開幕首日現身西門街頭，從開店、叫賣到霸氣製冰一手包辦。（圖／「HOROYOI 微醉」提供）
▲「HOROYOI微醉」代言人林柏宏於「HOROYOI微醉冰果室」開幕首日現身西門街頭，從開店、叫賣到霸氣製冰一手包辦。（圖／「HOROYOI微醉」提供）
近日台灣「#MeToo」運動興起，相關事件從政壇延燒到娛樂圈，尤其是許傑輝被接連爆出性騷擾，林柏宏表示：「我跟輝哥沒有合作過，所以我也不方便去講他什麼。」不過他也補充說：「要學會保護自己和身邊的人，工作環境是大家可以一起去創造更好的狀態，如果我們都懂得去保護自己和身邊的人，大家會有更好的創作狀態。」

另外，曾拍攝過親密戲的林柏宏，也分享開拍前表演課內容：「我覺得有任何的身體接觸，對我來說，我是一個滿小心的人，我一定會讓對方知道會有什麼樣的碰觸，有可能會做什麼樣的動作，通常就是有安排排練，或是有安排指導老師、導演在現場，其實我們都會有一個很完整的溝通，我覺得在這樣的戲當中，是要讓所有人對於親密戲都非常清楚的，演起來對於大家都比較安心，在這樣的創作狀態我覺得是最舒服的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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