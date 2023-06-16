韋禮安才宣布喜訊在11月！忍痛吐壞消息 背後原因曝光
韋禮安上周正式宣布，今年11月將帶著演唱會「如果可以，我想和你明天再見 again」，回到小巨蛋安可加演一場。消息公布時，韋禮安也在自己的社群以及影音平台上發表數支影片，其中包含去年演唱會時廣受粉絲好評的「韋式迷因」影片，今年也搭上交友平台廣告熱潮。身兼金曲獎頒獎典禮主持人的韋禮安，蠟燭多頭燒，為了在演唱會上與粉絲們更近，他無奈忍痛刪除座位數量。
記者吳雨婕/綜合報導
為了安可加演場，這一次韋禮安與製作團隊也絞盡腦汁。為了與所有粉絲更接近，以及滿足所有敲碗加場的歌迷長達一年的等待，不惜忍痛刪除座位數量，特別將延伸舞台重新設計，讓舞台在本次的演出中可以環繞場地一整圈，不管是選擇什麼位置的粉絲朋友，都有機會近距離看到韋禮安。至於去年廣受好評的海獅單車，這一次會不會再次重現，韋禮安則表示：「敬請期待演出內容！不會讓大家失望的！」
除了即將於本周日開賣的返場演唱會之外，身兼本屆金曲獎主持人的韋禮安也持續在世界各地奔走開唱。許多粉絲也許願韋禮安可以將「如果可以，我想和你明天再見 again」的演出帶到高雄以及其他城市演出，對此韋禮安則表示：「我們先一起加油讓台北返場再次秒殺！」。
韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」台北小巨蛋演唱會，將於11月11日晚上7點半舉辦，6月18日星期日上午11點於KKTIX及全家FamiPort全面啟售。