補班日出門要帶傘！「2縣市」發高溫預警 端午連假放晴好天氣
根據中央氣象局指出，明（17）日鋒面持續移動到北部海面，隨著西南風增強，迎風面的中南部降雨機率高，但降雨情況會比較短暫，北部、東半部則是多雲天氣，白天還是有短暫陣雨機會，水氣逐漸減少，晚間全台各地降雨狀況都趨緩。端午連假多雲到晴，大致上轉變為夏天天氣型態，除了高溫來到33度至35度外，各地還是要注意午後雷陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，補班日各地高溫來到31度至33度，17日中午前後「臺南市」、「花蓮縣」為黃色燈號，氣溫達36度以上，因減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
18日開始鋒面遠離，各地可以看到陽光露臉，溫度逐日回升、水氣減少，剩下迎風面的中南部清晨至上午，有局部短暫陣雨或雷雨。18日開始高溫來到31度至33度，周二（20日）、周三（21日）北部地區高達35度、36度，其他地區也有34度高溫。
至於端午連假時期，天氣型態轉變為夏天，高溫來到35度上下，各地為多雲到晴的好天氣，但還是要留意午後雷陣雨。預估這波鋒面為今年梅雨季最後一波鋒面，目前來看降雨有下在集水區，對各地水情有所幫助，6月底後也將迎接颱風季，不過時間還太過久遠，近一步氣象資訊還有待觀察。