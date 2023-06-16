吳淡如「1小時做完6件事」！大談58歲活力祕訣：人生只有一次
58歲知名作家吳淡如過去因為身兼多職，長年下來逐漸「養成高效管理習慣」，不僅運用在工作上，就連日常生活也講求，藉由簡單精準步驟，讓生活更有彈性。此外，吳淡如曾在書中《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》提到：「我會理性地看待事情，決定後就執行，不拖泥帶水。因為人生只有一次，時間是最大的資本，做任何事情前，必須考慮到最重要的資本：時間成本！」
記者詹鎰睿/綜合報導
吳淡如日前在拍攝廣告現場時，展現驚人的高效率，無論是開拍前的走位、測光都不假他人之手，原本一個鏡頭預計要拍15分鐘，她卻能精準在10分鐘內完成，就連在化妝間裡都不得閒，許多藝人在梳化時，會選擇休息或是滑手機聊天，但吳淡如卻彷彿像是一台超級電腦，忙著處理寫稿、核對Podcast訪綱、發布臉書貼文，梳化1.5小時下來，如同千手觀音，同時完成五、六件工作，讓身旁工作人員，全都看傻了眼。
對此，吳淡如笑說：「要讓每一分鐘發揮最大價值！」因此在拍攝片場，她特別喜歡和年輕工作人員聊天，「透過和年輕朋友聊天，我可以快速認識好多新東西、激盪出不同火花，是讓自己能夠維持求知慾，很重要的養分，當然也能幫助我回家和女兒相處上有更多話題。」
吳淡如還說，「擁有好的健康狀態，才能更悠活、更有活力做任何事情，來完成每一個階段的人生篇幅。」現在的她，十分注重養生健康，讓自己有更多時間陪孩子。