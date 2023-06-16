寇乃馨「暈吐急送醫」嚇壞黃國倫！身體出狀況：每天睡不到3小時
52歲女星寇乃馨昨（15）日驚傳因多年沒犯過的隱疾復發，又暈又吐，所幸緊急送醫打點滴後並無大礙，她今（16）日也透露自己昏睡一夜，感覺已經好多了，「醫師說我目前不是感染病毒，而是長期太過勞，身體撐不了」，稍早《NOWnews今日新聞》記者致電給寇乃馨，她也透露老公黃國倫當時被嚇慘，「我們結婚14年，國倫老師還沒見識過 ，他當時嚇到了」，近期她更因為工作繁忙，太過疲累，幾乎有一段時間每天睡不到三小時。
記者郭佩蓉/綜合報導
寇乃馨與黃國倫結婚十多年，她表示暈眩已有近十年的時間沒有復發，因此國倫老師也是第一次見到這種情況，「他嚇到，我們結婚以來這段期間，應該都沒復發」，寇乃馨也說，這算家中遺傳，因為媽媽與妹妹都會，「累都會暈，有的是像房子轉圈的暈，有的是會吐的暈」，近期工作繁忙，即將有新節目在洽談規劃的她，有段時間幾乎一天睡不到三小時，「一時之間太忙」。
寇乃馨原本這兩天有教會關懷據點的行程，不過昨日深夜卻突然發文，透露自己因為犯了暈眩症，緊急送醫打點滴，今日也更新身體情況，「剛醒來，收到許多媒體和親友關切，嚇了一大跳，很謝謝大家關心，我打點滴後，昏睡了一整夜，剛醒來，我感覺已好多了」。
雖然還有一點暈眩感，但只要不要猛力起身轉頭或是有任何太大動作，就還可以穩住，「醫師說，暈眩症是很麻煩的，嚴格來說沒藥能根治，只能暫時緩解症狀，隨時要小心復發，醫師還說，我目前不是感染病毒，而是長期太過勞，身體撐不了」，因此她除了提醒自己要注意身體，也呼籲網友們要保養、愛惜身體，「若沒有健康，再大的任務也忙不了」。