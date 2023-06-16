女志工控蹭臉、性暗示　陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人

陳柏惟涉性騷　「哥哥姐姐」蔡其昌、林靜儀籲他拿捏好分際

▲陳柏惟（右一）曾在去年中二立委補選、台中市長選舉時，擔任林靜儀與蔡其昌的輔選幹部。（資料畫面／林靜儀服務處提供，2023.06.16）
▲陳柏惟（右一）曾在去年中二立委補選、台中市長選舉時，擔任林靜儀與蔡其昌的輔選幹部。（資料畫面／林靜儀服務處提供，2023.06.16）

記者顏幸如／台中報導

前立委陳柏惟遭爆性騷女志工風波未息，與他分手一年的基進黨加料爆他退黨真正原因，係「以自身聲量威脅黨，遵照他的意志提名酒駕堂哥選議員」。曾公開說把陳柏惟當弟弟看的民進黨立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀今公開表態，勸陳柏惟好好檢討，拿捏好與人的分際。

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陳柏惟3年半前以刺客之姿自高雄空降台中，打敗前中二選區國民黨立委顏寬恒，前年底成為唯一被罷免的立委，但他未離開台中，擔任立委候選人林靜儀的競選總幹事，協助民進黨在中二首度插旗，兩人在開票舞台激動擁抱。之後陳柏惟陪林靜儀謝票時從吉普車摔落受傷；數日後林靜儀接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾提及，自己將年輕的陳柏惟當弟弟看，認為網紅時代所謂的「陳柏惟現象」，承載年輕人對參與政治的渴切期待，其他從政者無可複製。

▲林靜儀成功在中二選區插旗時，與陳柏惟激動擁抱的畫面感動許多支持者。（資料畫面／林靜儀服務處提供，2023.06.16）
▲林靜儀成功在中二選區插旗時，與陳柏惟激動擁抱的畫面感動許多支持者。（資料畫面／林靜儀服務處提供，2023.06.16）
同樣將陳柏惟當弟弟的民進黨政治人物，還有立法院副院長蔡其昌，蔡其昌不僅主動分享當年參選立委失敗的心境，去年底競選台中市長時，還安排陳柏惟擔任青年後援會總會長，協助他保持曝光度。民進黨將台中市第8選區（現任立委為國民黨江啟臣）列為艱困選區，日前蔡其昌也公開推薦陳柏惟，「是可以考慮的人選」。

陳柏惟昨天遭女志工指控性騷，在臉書說明兩人互動過程，公開道歉時表示自己「沒有資格成為一個民意代表候選人」，仍遭女志工秀證據打臉說謊，基進黨今（16）日也出手追殺，大爆他退黨原因「嚴重違背政治道德」，一夜之間人設大崩壞。

對於陳柏惟性騷事件，林靜儀表示，每個人都該尊重不同性別的人，政治工作需要大量與人接觸，尤其是擁有光環、地位的政治工作者，會有越多人聚在身邊，與人相處的距離和分寸拿捏就該更謹慎，「這是無論哪個位階或年齡的政治工作者，都該注意的事情」。

蔡其昌則認為「不管他怎麼講，都需要檢討反省與改進」，這次是台灣面對性平很好的機會，大家學著尊重別人、也尊重自己，「就讓他自己好好反省檢討」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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