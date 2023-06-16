陳柏惟涉性騷　「哥哥姐姐」蔡其昌、林靜儀籲他拿捏好分際

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同樣將陳柏惟當弟弟的民進黨政治人物，還有立法院副院長蔡其昌，蔡其昌不僅主動分享當年參選立委失敗的心境，去年底競選台中市長時，還安排陳柏惟擔任青年後援會總會長，協助他保持曝光度。民進黨將台中市第8選區（現任立委為國民黨江啟臣）列為艱困選區，日前蔡其昌也公開推薦陳柏惟，「是可以考慮的人選」。
陳柏惟昨天遭女志工指控性騷，在臉書說明兩人互動過程，公開道歉時表示自己「沒有資格成為一個民意代表候選人」，仍遭女志工秀證據打臉說謊，基進黨今（16）日也出手追殺，大爆他退黨原因「嚴重違背政治道德」，一夜之間人設大崩壞。
對於陳柏惟性騷事件，林靜儀表示，每個人都該尊重不同性別的人，政治工作需要大量與人接觸，尤其是擁有光環、地位的政治工作者，會有越多人聚在身邊，與人相處的距離和分寸拿捏就該更謹慎，「這是無論哪個位階或年齡的政治工作者，都該注意的事情」。
蔡其昌則認為「不管他怎麼講，都需要檢討反省與改進」，這次是台灣面對性平很好的機會，大家學著尊重別人、也尊重自己，「就讓他自己好好反省檢討」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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