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求職遇詐騙！兄弟檔遭擄走勒索500萬　台南警破門攻堅逮17嫌

▲警方順利逮捕17名涉案男女。（圖／翻攝畫面）
▲警方順利逮捕17名涉案男女。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台南市一對盧姓兄弟檔，日前與鍾姓男子一同前去求職，不料卻誤入詐騙陷阱，詐團擄走3人後，除暴力毆打外，還向其家屬要求500萬元贖金，所幸警方獲報立刻成立專案小組，昨（15）日深夜將3名被害人救出，並陸續逮捕11男6女，全案訊後已依法移送地檢署。

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據了解，昨天晚間8時許，盧姓兄弟的母親打電話報案指出，兒子遭歹徒押走，對方還要求500萬元才肯放人，警方知悉後不敢大意，隨即成立專案小組，深夜趁著謝姓犯嫌等4人現身取贖金時，將眾人一網打盡，同時救出盧姓男子。

盧男脫困後，向警方表示哥哥及鍾姓男子被同批歹徒控制在台南南區一處民宅，過去3天除遭毆打外，還曾有人拿槍威脅稱「若拿不到錢，會把全部人抓到山上槍殺」，經嚴密部屬，專案人員午夜會同第六分局發動攻堅，順利將剩餘2名被害人救出，並逮捕詐團17人，查扣手機22支、各式棍棒刀械、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚，以及假投資契約書等證物。

▲警方查扣手機22支、各式棍棒刀械、監視器主機1組、商業本票2本等證物。（圖／翻攝畫面）
▲警方查扣手機22支、各式棍棒刀械、監視器主機1組、商業本票2本等證物。（圖／翻攝畫面）
警方指出，盧男兄弟與鍾姓友人求職過程中，突然發現對方是詐騙集團，因不願意配合對方，13日晚間即遭囚禁毆打，全案已依擄人勒贖、私行拘禁、質押人口、詐欺、傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌送辦。

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