總座選定！黃男州坦言接玉山金董座戰戰兢兢　若併購來敲門會評估

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黃男州也介紹董事會剛通過的2位金控及銀行總經理，其中玉山金總經理、也是現任玉山銀行總經理陳茂欽1991年11月加入玉山銀行，那時玉山還沒開業，是第一期學長，他算是第二期，在銀行總經理任內做很多海外布局及財管私人銀行的整合，對玉山有許多貢獻。
玉山銀行經理林隆政過去是法金執行長，1998年2月加入玉山銀行，已有25年的年資，之前也在台灣中小企銀服務9年，在法人金融有非常深的功力，尤其在ESG擴展、綠色金融及永續倡儀行動成果也非常好。同時，董事會也通過新任玉山金控永續長張綸宇等重要人事案，黃男州強調，這除了體現專業經理人世代傳承的制度，更將凝聚隊的力量，持續朝玉山共同願景與永續發展目標邁進。
此外，為迎向數位科技的新時代，玉山也在董事會下設立「科技諮詢委員會」，由黃男州擔任召集人，更特別延攬簡立峰、盧希鵬、簡宏偉、高嘉良等幾位在國內外人工智慧、數位賦能、電子商務、資訊安全等領域頂尖的專家學者擔任外部委員，持續提升在數位發展、智能應用、資訊研發與資安管理等領域競爭力。
在海外布局方面，黃男州表示，目前在10個國家設有30個營業據點，7月日本福岡分行也將開幕，董事會也已通過將在馬來西亞吉隆坡設立代表人辦事處，海外初期聚焦東協地區，而海外布局也具成效，5月海外資產占比達17%，今年1-5月稅後獲利占總金控獲利35.7%，從整體獲利來看是有達成玉山的目標，未來還會持續擴展據點希望台灣的玉山可以變成亞洲的玉山銀行，在財管私人銀行部分能串聯香港及新加坡打造財管平台。
在併購方面，黃男州說，玉山發展路徑不外乎3方式，除自我成長把業務規模做到最好，對於沒有壽險、產險的玉山，就透過策略聯盟，「併購也是我們採取的方式」，在併購這條路途也是可成長茁壯，會審慎評估、有機會都評估，這也是成長很好的方式，只是相對併購風險也會比較大，會審慎為之，但目前沒任何併購及對象在進行，至於未來就不知道，「機會來敲門會看看評估」。
至於信用卡業務部分，目前玉山金刷卡金額市占穩居第三，黃男州強調，國內信用卡競爭非常激烈，玉山今年前5月刷卡金額2020億元，年成長14.2%，6月因繳稅預估金額會再創新高，上半年玉山金刷卡金額將超過2800億元，當然後有追兵，其他同業也很努力。
不過，玉山信用卡淨手續費收入今年前5月年成長也有14.5%，顯示信用卡獲利守的還不錯，他預估下半年信用卡還是會非常激烈，市占前3名是我們自己的目標，也希望未來可以持續維持，亦可不斷展展，尤其在經營上除了提供「純補貼」方式之外，也希望有其他有溫暖及創新的方式。