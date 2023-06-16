籃球／阿巴西在國際賽要怎麼用？中培隊總教練透露這次集訓構想

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FIBA今年三月剛剛審核通過阿巴西身份，未來他可不須佔用歸化球員名額，直接用本國籍球員身份代表中華男籃隊參加國際賽事。而這次中培隊也是他在這之後，所參與的第一支國家隊。
桑茂森肯定阿巴西在鋒線位置上的切入破壞力很出色，不過也認為進入到大隊組合後，還是需要和一些有經驗的球員去做搭配，「透過一些配合，讓一些學長和他分享經驗，看如何在比賽中去釋放他的能量。」
桑茂森透露，選進國家隊名單中的球員能力都很出色，自己不希望過多的戰術去將它們限制住，「我也會和主力球員去談這個問題，這次將把場上的執行和主導權更多的交給他們去運作。」
「因為國際賽沒有洋將，歸化若不算，我們可用的高度就在200左右。所以我希望能多打一些轉換，去把球員本身的特質打出來。」桑茂森說自己今天開始就會去和球員分享這些想法，也希望藉由經典賽去建立球隊的化學效應。
這種比較Motion、自由的打法，為新北中信特攻效力的阿巴西應該不會太陌生。桑茂森也不諱言前者不無可能會打到先發，將視場上戰局而定，看哪一套陣容的反應比較好。
阿巴西在T1賽季結束之後，大概休息了1-2個禮拜，之後就恢復練習。他受訪時自認狀態和體能都維持的不錯，「上一次我打中華隊是在亞洲盃，我覺得一樣就是在場上打出自己的風格。感覺能穿這身球衣很榮幸。」