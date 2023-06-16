我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新北市衛生局公布資訊，該名孩子是在 6 月 9 到部立台北醫院就診，雖然巴比妥呈陰性，但在 6 月 12 日的尿液檢驗中苯二氮平類結果為 20 奈克，6 月 13 日經複檢結果為 29 奈克，兩次檢測結果數值比其他小朋友還高，複檢仍檢出微量，檢出量小於 200 奈克，結果判定為陰性。
檢驗結果雖判定為陰性，但看在專家眼中十分擔憂，若非醫師開立的處方箋，怎麼孩子的體內會驗出此成分，恐怕還有許多不得而知的隱情。
什麼是「苯二氮平類」（BZD）？是國內第三至四級管制藥品，是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可分為短效、中效及長效製劑；臨床上常用於安眠、鎮靜、抗焦慮及治療癲癇等用途。
中國醫藥大學附設醫院臺北分院精神科王明鈺醫師指出：「『苯二氮平類』是一群類似藥物的總稱，就如同抗組織胺為一群藥物總稱，驗出苯二氮平類但無法知道是哪一款用藥，但肯定大多數感冒藥不會此成分，苯二氮平類主要是鎮靜、安眠類等，其實非常少狀況會給小孩使用。」
苯二氮平類藥物分為短效、中效、長效製劑
尤其兒童用藥需要非常謹慎，王明鈺表示：「通常面對非常焦慮、嚴重失眠的孩子，在很緊繃的情況下才會給他這類鎮靜藥物，吃了後可能會有嗜睡，所以屬於比較後線用藥。」
另外，使用還會使用到這款藥物的狀況就是癲癇的孩子，馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌表示：「屬於癲癇急性期藥物，可以趕快幫助癲癇狀況停止下來，雖然藥物有中效、長效，但臨床主要是使用『短效』比較居多。這款藥物有口服劑型、也有打針劑，所以使用針劑型藥物要特別留意，給藥不能給太快，鎮定作用太強可能會影響到心跳、呼吸。」
苯二氮平類藥物有些屬於肌肉鬆弛劑，王明鈺提到：「早期同樣用於癲癇孩子身上，但現在抗癲癇藥物都非常有用，就用不到這款藥物。」
因應每個人體質對藥物反應差異性也很大，此藥物有一大特點就是讓孩子安眠、鎮靜，邱南昌說：「有些孩子藥量一點點就可以睡很久，有些孩子卻沒有什麼反應。臨床上還有一種特殊狀況會使用到苯二氮平類，如果當孩子需要做特殊檢查、不能太躁動時，會吃藥讓他順利睡著、做完檢查，加上使用是短效型是很快就代謝。」
苯二氮平類藥物具成癮問題
由於苯二氮平類藥物長期使用具成癮性，突然停藥可能產生戒斷症狀，王明鈺提醒：「 要先注意孩子有沒有所謂戒斷症狀，孩子可能焦慮增加、疲倦、不安、厭食、頭暈、出汗、嘔吐、失眠等，再來當然是要去追查管制藥來源，如果是非醫師開立的藥物，藥品怎麼流出來必須關注。」
幼兒園藥物風波延燒不停，針對這名兒童院方去也進一步去了解孩子雲端藥歷，看是否有吃其它藥物，但目前追查只看到幼童曾因感冒去診所看病，服用感冒藥，如今兒童用藥安全值得更多關注。
新北市衛生局也安排「土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。
諮詢專家：馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院臺北分院精神科王明鈺醫師
文、王芊淩／圖、巫俊郡
延伸閱讀：
新北幼兒園餵藥案燒不停！一童體內驗出微量管制藥「苯二氮平」
為什麼血液只驗得出微量苯巴比妥？尿液呈陰性？顏宗海分析 3 種可能
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 餵藥風波／什麼是「苯二氮平類」藥物？醫師分析常治療兒童這類疾病