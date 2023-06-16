國際燃料成本持續走跌　台電：全年虧損有望收斂至2000億內

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台電表示，至去年底止，再生能源總裝置容量已佔整體電力系統的25％， 風光發電量於去年12月首度突破600萬瓩大關，今年5月再創787.8萬瓩新高，將近每3度電就有1度電是綠電。
台電也指出，去年再生能源淨發購電量近216億度，較前年158億度成長37%，等同提供約530萬家戶全年用電量，也帶來近300萬公噸減碳效益。
台電回顧2022年營運情形，在用電需求部分，去年全國最高用電量於7月22日達4075萬瓩，首度突破4000萬瓩；而去年售電量達2367.6億度，也創下歷年新高。
台電表示，至去年底電力系統總裝置容量共達5374萬瓩，較2021年增加258萬瓩，主要歸因於太陽能與風力提升，而再生能源發購電裝置容量來到1358萬瓩，突破整體電力系統的25%。
財務部分，2022年國際燃料價格受烏俄戰爭與極端氣候影響而大漲，導致台電發電與購電燃料成本大幅增加，去年收入總額7286億元、支出9556億元，稅前淨損2270億元，加計所得稅利益7億元後，稅後淨損為2263億元；至去年底累積虧損2061億元。台電指出，今年國際燃料價格仍偏高，截至今年4月底止累積虧損共計3058億元。
台電發言人吳進忠表示，去年原本預估今年全年虧損約2785億元，但隨著近期燃料價格走跌趨勢，若不考慮電價調漲收入挹注，今年虧損可望收斂至2000億元內。
為求穩健經營以貫徹穩定供電使命，台電自去年起爭取政府支持，包括增資台電1500億元投入電力建設，以及挹注特別預算500億元等綜合性方式；此外，電價費率審議會決議今年4月起平均電價調幅11%，預計今年電費收入可增加約600 億元。
面對財務挑戰，台電已辦理資產重估，藉此增加淨值以因應未來風險；同時密切掌握國際燃料價格走勢並善用採購策略，以降低燃料成本，戮力減少虧損。