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新冠確診又染超級細菌！抗藥性細菌恐成下一波疫情！

▲ （圖／今健康）
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今健康

今健康／陳宇恩

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COVID-19疫情延燒超過3年，最近在我國又拉出第四波大流行，再加上「抗藥性細菌疫情」接踵而來，對人民健康可說是雪上加霜。林口長庚醫院兒童感染科邱政洵教授先前收治一名51歲婦女，因發燒、咳嗽、身體疼痛住院，確診感染新冠病毒。沒想到治療期間先後感染綠膿桿菌，以及過往被稱為「超級細菌」的克雷伯氏肺炎菌（又稱KP菌，Klebsiella pneumoniae），一度出現敗血症、腎功能低下等危急症狀，所幸經更換抗生素治療後才終於脫險。



新冠期間抗藥細菌盛行率悄升溫   防病毒也要防抗藥菌

國際研究顯示，自2020年初新冠疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約2倍。而在國內，台灣感染症醫學會理事長王復德表示，根據感染管制與抗藥性監測管理系統最新一季監視報告，新冠疫情期間醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌占比普遍升高，其中，又以區域醫院加護病房增幅較大，例如特定病原菌檢出碳青黴烯類具抗藥性之綠膿桿比率由2013年的14.3％增加至2022年第2季的17.2％，相較於2021年，增幅為4.9%，推測與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期等有關。

不只是醫院加護病房，社區中可能也有抗藥性菌風險！邱政洵教授指出，日前一名12歲男童，因右臀部疼痛和間歇性發燒4天赴急診就醫，檢查發現感染多重抗藥性金黃色葡萄球菌，此菌不僅造成男童肺栓塞，還合併化膿性髖關節膿腫，經過長達一個月的藥物治療及手術治療，才得以出院回家。



６大抗藥菌面臨無藥可醫   每年恐奪命3.3萬！

邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，台灣每年將有3.3萬人因感染導致死亡，這個數字已超過衛福部公布2021年國人前6大癌症（肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌）的致死人數總和。

目前全球公認的6大恐面臨無藥可用的抗藥菌，亟需被重視：

・金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）

・克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）

・綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）

・屎腸球菌（Enterococcus faecium）

・鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）

・腸內菌屬（Enterobacter species）



超級細菌威脅高　抗生素新藥刻不容緩

要如何才能幫助持續增溫的抗藥性公衛危機降溫？聯合國呼籲各國增加創新且可負擔的抗生素藥物投資，以確保對抗超級細菌的強效武器佈署到位。台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會也認同，國內應加速抗生素新藥審核與合理納健保，並且及時補充感染專業人力。

然而，相較於近年越來越多癌症新藥相繼問世，這些年抗生素新藥研發速度放緩。台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，世界衛生組織2020年報告指出，自2017年以來，只有12種抗生素獲得批准。若持續惡化，未來恐連癌症治療都會受到影響！

抗藥菌之戰變化多   儲備抗生素新藥＋感染專業人力不能等

王復德理事長表示，抗生素抗藥性就像是一場棒球賽。抗生素是投手、細菌像打擊手，當強力投手被濫用、頻繁登場，導致球路被摸透，勝投也會變敗投。而面對免疫力相對低落的族群，再厲害的投手也可能失效，導致細菌頻頻得分，此時則需要特殊專長、對症治療的投手緊急救援。

但是臨床現況常常是病人已躺在病房，醫師知道有對症的新藥，但礙於藥證審核與健保給付速度而無法使用，只好處方效果可能相對較低且藥價相對低的老藥或替代藥物。長期下來，可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。

陳宜君理事長進一步補充，門診中常遇到病人同時懷孕、患有肝腎疾病或過敏，使用既有藥物出現明顯的副作用，家屬上網搜尋發現國外有更好的新藥，詢問醫師卻獲得「國內沒有引進」的無奈回覆。也因此，期盼政府相關單位多加重視，加速抗生素新藥引進且以合理價格納健保，讓感染專科醫師有更多種類的抗生素選項，可針對病人個別情況予以對應的治療。

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