腰扭傷背痛蔓延至腳底　竟是椎間盤突出壓迫神經

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椎間盤突出 嚴重會癱瘓椎間盤是位於每節脊椎骨之間的軟骨組織，上下各有一片軟骨終板夾住中間的髓核及纖維環，髓核會被像年輪一樣一層一層的纖維環包在中間。恩主公醫院姜志勇醫師解釋，椎間盤突出並不是整塊椎間盤脫離脊椎，而是中間的髓核因長期受壓被擠出，常見的突出部位有頸椎與腰椎。
當椎間盤突出時，附近的肌肉與關節會有連續或間歇發生的酸痛、僵硬甚至痙攣，若壓迫神經，可能會產生麻麻痛痛的感覺，長時間會導致肌肉無力或萎縮，造成手腳行動不便，嚴重可能導致大小便失禁及癱瘓。
切除凸出椎間盤 微創內視鏡手術大部分的椎間盤突出會自行痊癒，通常會先嘗試保守治療，像是休息、維持正確姿勢、服用藥物、熱敷、電療及復健。如果保守治療6到8週後仍無明顯改善，則建議手術切除凸出的椎間盤。
姜志勇醫師說明，手術又分傳統手術與脊椎微創內視鏡手術，隨著脊椎內視鏡的發展，微創手術能夠放大影像讓醫師看得更清楚，避免對病灶週邊神經的損傷，且傷口只有1.5公分，不僅術後恢復快，更可以早日回歸正常生活。
維持身體平衡 長期同姿勢是高風險姜志勇醫師提醒，除了勞力職業與長時間固定姿勢外，長時間開車、抽菸及肥胖也是椎間盤突出高危險族群。開車時需要維持同一姿勢，又因為引擎會發出震動，對脊椎來說會增加壓力，日積月累下就容易椎間盤突出；香菸中的尼古丁會造成血管直徑變細，導致椎間盤的血液、養分減少，造成退化，增加突出機率；肥胖會對脊椎造成加壓與負擔，為了維持身體平衡，脊椎不能維持一條直線，就容易形成椎間盤突出。
姜志勇醫師呼籲，椎間盤突出看似是小疾病，一開始也採保守治療為原則，但若壓迫到神經，嚴重可能導致大小便失禁、下半身或四肢癱瘓，因此不可不重視，若擔心術後恢復期太長，可選擇微創內視鏡手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58180
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