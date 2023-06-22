全明星辯論會／大陸脫口秀審核嚴謹！演員遭控污辱解放軍罰5700萬
說到以「說話之道」的綜藝節目，大陸的辯論型綜藝《奇葩說》、脫口秀節目《吐槽大會》、《脫口秀大會》，都獲得極大關注，屢屢登上微博熱搜，不過在中國言論管制嚴格，所有喜劇內容腳本都是要事前通過審核，脫口秀演員HOUSE近日在北京演出時，描述領養的兩條野狗追松鼠的場景，讓他想起解放軍的口號「作風優良，能打勝仗」8個字，該段子被指控冒犯軍人，隨即挨罰1335萬人民幣（約5,700萬元台幣），並無限期暫停其所有演出。
記者江芷稜/綜合報導
脫口秀源自歐美的單口喜劇（stand up comedy），以幽默、諷刺、挖苦的手法，探討時下最流行的話題，通常政治、宗教議題及政治人物經常被脫口秀演員拿來嘲諷，以嘻笑怒罵的方法來討論時事。由李誕帶領的笑果文化，在線下舉辦脫口秀門票秒殺，形成現象級活動，這幾年搬到檯面上，在網路平台播出也是佳評如潮。
不過，言論越趨開放就越容易觸及官方底線，據中央社報導，上海設有脫口秀的審核機制，就是「劇本庫」，演出文本必須經過嚴格審批，在表演場合通常會有人坐在最後排，一一比對演員的論述是否與審核文本相符。
一般為了創作者的版權考量，脫口秀表演不開放錄音、錄影，而這次HOUSE在北京的表演因為網友錄音舉報，被放在網路上散布，引發軒然大波，其所屬的笑果文化聲稱，冒犯解放軍的內容屬於脫稿演出，並非原本腳本上寫的。而笑果文化旗下活動暫停，兩個喜劇節目今年也沒有下文。
類似情況並非首次發生，《吐槽大會》前年舉辦體育專場，找來籃球員與足球員互開玩笑，吐槽對方在國際賽事表演失常，逗得觀眾哈哈大笑，卻讓官方不樂意了，結果剛播完上半段，下半段立刻停播，經過剪輯修整內容，才又恢復播出，言論緊縮程度可見一斑。
不少脫口秀演員的言論觸及政治、性別議題，被大量檢舉抵制，遭到中國封殺，以說話為業的演員恐面臨照劇本發表，說錯話就得挨罰，「一字千金」的嚴格管控，導致中國脫口秀面臨困境。以辯論為主的《奇葩說》，也曾因為選手發表疑似港獨言論，遭到外界抵制，出面公開道歉，甚至辯論議題都被指責是崇洋媚外，能夠討論的話題受到限制，《奇葩說》第8季目前尚無下文。