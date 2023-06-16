黃子佼8度主持「變身代言人」　談當年導戲：都是惡夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子佼形容8年來和金片子大賽的合作是雙方「情投意合」：「為什麼這麼多年來我一直熱衷於這個充滿活力的比賽？因為短的剛剛好，不會太耽誤我看片的時間。第二個原因，每年都看到很多新世代的朋友拍出好看的片子，動畫也好，真人演出也好，還有很多大咖在短片中客串，很過癮！」被問到是否考慮投稿金片子大賽，曾經嘗試拍攝電影的黃子佼直呼：「當導演太難了！」
他透露偶像劇教母柴智屏不斷鼓勵他導戲，回憶當年拍電影《愛到底》的忙碌，黃子佼說：「我每天收工回家，腦子根本停不下來，還在想明天的分鏡，還在想3天後要去找吳克群做配樂，要怎麼跟他溝通，告訴他我想要什麼。」他苦笑說這些「都是惡夢」：「現在想起來都覺得好恐怖，因此我必須跟所有拍片的人致敬，我就當一個推廣者和影迷就好了。」
近年影視圈重量級影人也紛紛參加「金片子大賽」，包括金馬影帝李康生以《有風的日子，有雲》報名參賽，去年則有金鐘視后劉瑞琪、金鐘視帝屈中恆、金鐘迷你女配黃瀞怡（小薰）、台北電影獎最佳女配角百白、資深藝術家林鉅、億萬票房男星吳震亞等皆參與短片演出。
金片子大賽自6月14日起開始徵件，向全球公開徵求15分鐘內短片，到8月21日截止。凡具中華民國國籍或具備居留身分證明之著作人皆可以線上報名參賽，共同角逐「金片子首獎」（獎金新台幣60萬元）、「評審團大獎」（獎金新台幣20萬元）、「評審團特別獎」（獎金新台幣10萬元）等大獎，總獎金多達102萬。