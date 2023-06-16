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批拜登誤判情勢　美眾議員警告：台海戰爭恐在2027年前爆發

▲美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格認為，拜登政府急於重啟與北京的對話是誤判情勢且非常危險，台海戰爭有可能在「比2027年早得多」的時間點爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格認為，拜登政府急於重啟與北京的對話是誤判情勢且非常危險，台海戰爭有可能在「比2027年早得多」的時間點爆發。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），於接受日媒訪問時表示，美國最近努力想與中國恢復雙邊關係，蓋拉格認為這種努力是誤判情勢且非常危險，最終可能適得其反，台海戰爭有可能在「比2027年早得多」的時間點爆發。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將於18～19日出訪中國，成為拜登政府訪問中國的最高層級官員。白宮稱布林肯此行主要在與北京討論，保持溝通渠道暢通的重要性。

而素來對北京抱持強硬態度的蓋拉格，他是眾議院「中國問題特別委員會」的主席，接受日本經濟新聞訪問時批評拜登政府對北京的態度，蓋拉格認為美中之間的經濟、外交互動宛如「殭屍接觸」。

蓋拉格表示，拜登政府因為怕激怒北京，進行自我審查並推遲建立威懾力的防禦行動，「華為禁令和間諜氣球的處理就是例子」，蓋拉格批評這無異於誤判情勢，而且非常危險。

蓋拉格稱讚日本提高國防支出的計劃，認為美國也應該做好準備。中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）先前曾說過，習近平下令解放軍在2027年以前完成侵台準備，而蓋拉格認為台海衝突爆發的時間點還會提前，會比2027早得多，「2027年可能不是開始，而是結束」。

蓋拉格認為習近平正面臨棘手的中國經濟問題，以及處理人口老化帶來的社會壓力，在這樣的情況下，習近平可能變得更願意冒險。蓋拉格說，台海衝突的風險正在升高，「進入了最大危險期」。

美國和歐盟官員強調要與中國「去風險化」，而不是脫鉤。蓋拉格認為這種策略存在問題，因為中國仍然持續對美國公司帶來經濟脅迫，蓋拉格建議在關鍵領域與中國脫鉤，像是半導體和稀土金屬，蓋拉格認為只有在關鍵領域與中國脫鉤，才能真正達到去風險化。

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