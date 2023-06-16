批拜登誤判情勢　美眾議員警告：台海戰爭恐在2027年前爆發

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而素來對北京抱持強硬態度的蓋拉格，他是眾議院「中國問題特別委員會」的主席，接受日本經濟新聞訪問時批評拜登政府對北京的態度，蓋拉格認為美中之間的經濟、外交互動宛如「殭屍接觸」。
蓋拉格表示，拜登政府因為怕激怒北京，進行自我審查並推遲建立威懾力的防禦行動，「華為禁令和間諜氣球的處理就是例子」，蓋拉格批評這無異於誤判情勢，而且非常危險。
蓋拉格稱讚日本提高國防支出的計劃，認為美國也應該做好準備。中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）先前曾說過，習近平下令解放軍在2027年以前完成侵台準備，而蓋拉格認為台海衝突爆發的時間點還會提前，會比2027早得多，「2027年可能不是開始，而是結束」。
蓋拉格認為習近平正面臨棘手的中國經濟問題，以及處理人口老化帶來的社會壓力，在這樣的情況下，習近平可能變得更願意冒險。蓋拉格說，台海衝突的風險正在升高，「進入了最大危險期」。
美國和歐盟官員強調要與中國「去風險化」，而不是脫鉤。蓋拉格認為這種策略存在問題，因為中國仍然持續對美國公司帶來經濟脅迫，蓋拉格建議在關鍵領域與中國脫鉤，像是半導體和稀土金屬，蓋拉格認為只有在關鍵領域與中國脫鉤，才能真正達到去風險化。