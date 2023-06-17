快對身份證！「0、3、5」中1碼手搖飲買一送一　端午咖啡也買1送1

補班日超商咖啡包！美式、拿鐵「加1元多1杯」　全家霜淇淋買1送1

▲補班日振奮一夏！7-11行動隨時取、門市推出限定咖啡優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲補班日振奮一夏！7-11行動隨時取、門市推出限定咖啡優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

撐完今天就放假了！補班日各大超商推出限定優惠，包括萊爾富16至6月18日特濃美式、拿鐵加1元多1杯；全家霜淇淋、燕麥奶拿鐵、珍珠醇奶茶買1送1；7-11行動隨時取濃萃美式咖啡4杯優惠價120元，搭配自帶杯折扣5元，平均單杯美式只要25元開喝；OK超商莊園級美式、拿鐵買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-11行動隨時取即起至6月20日

◾濃萃美式咖啡4杯優惠價120元（原價單杯50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵4杯優惠價310元（原價單杯110元）
◾「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚精品美式咖啡買2送2（單杯原價120元）
◾冰檸檬冬瓜珍珠量2杯特價99元（原價單杯70元）
◾西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡，任選4杯優惠價225元（原價最高320元/組）
◾燕麥系列指定冰飲，包括大杯燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，4杯優惠價210元（原價最高300元/組）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾，任選4杯優惠價185元（原價260元/組）

📍7-11門市6月18日前

大杯燕麥拿鐵（原價75元）、中杯精品燕麥拿鐵（原價110）、大杯黑糖珍珠燕麥奶（原價75元）、特大杯燕麥奶茶（原價70元），任選買2送1。

▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家凡使用全盈+PAY支付，即享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，跨界聯名Xpark水族館的「嗨嗨蘇打」也能搭。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家霜淇淋、拿鐵、珍珠奶茶買1送1

6月16日至18日限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，夢幻顏色的嗨嗨蘇打霜淇淋，沁涼的酸甜滋味最適合在悶熱的補班日與好友同事一同分享；同時，還有不限付款方式的燕麥奶拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕買1送1。

🟡萊爾富特濃咖啡加1元多1杯

萊爾富6月16至6月18日，門市限定堆出特濃咖啡同品項加1元多1杯，大杯冰／熱特濃美式咖啡，原價55元與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，原價65元，相當於5.1折優惠，讓補班、補課族荷包省一波。

🟡OK超商美式、拿鐵買2送1

即日起至6月17日期間，經典莊園級美式（大杯45元）、拿鐵（大杯55元），大杯不限冰熱，享同品項買2送1。

▲清明連假至4/5 期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一。（圖／業者提供）
▲OK超商補班日推出咖啡同品項買二送一。（圖／業者提供）

補班日出門要帶傘！「2縣市」發高溫預警　端午連假放晴好天氣

限1天補班日開吃！麥當勞雞塊買一送一　FRIDAYS豬肋排也打五折

補班日不減肥！全家「霜淇淋買1送1」來了　大杯拿鐵也買1送1

補班優惠！麥當勞「雞塊、雞翅」買1送1　肯德基蛋撻「只要1元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀