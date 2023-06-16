國民機能服飾品牌ONE BOY　助創世服務「衣」臂之力

國民機能服飾品牌 ONE BOY，近年在大街小巷穿梭的人群中，幾乎人穿一件，以打造舒適的衣著體驗、實踐機能兼具時尚的理念，打造冬暖夏涼的機能服飾。ONE BOY 將這份舒適感送至創世，與清寒植物人和家屬分享，總計捐助50箱全新衣物，讓清寒植物人家庭也能穿得舒適，並感受來自社會大眾的關愛，穿著這份溫暖與愛後能繼續勇敢前進。
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ONE BOY十分重視企業社會責任，因此積極規劃投入參與社會公益活動，希望透過愛心捐贈，讓社會形成一股善循環的風氣，今年因了解清寒植物人家庭的辛苦，特別拋磚引玉捐贈全新衣物，用行動關懷弱勢，善盡社會責任。同時，號召民眾一同支持清寒植物人常年服務，實踐「救一個植物人，等於救一個家庭」之理念。 創世板橋院李培菁院長表示，安養植物人每人每月需4-6萬元經費，板橋院目前安養53位植物人，約八成端賴社會大眾的涓滴愛心，方能維持服務不輟。但近期大環境不景氣，社福團體更是愁雲慘霧，今年1到4月創世板橋院捐款減少近400萬元，面對這樣龐大的缺口，真的十分擔憂。盼社會大眾發揮愛心，日行一善，每日節省10元，月助300元，以定期定額方式長期支持植物人尿布等安養經費，助創世服務一臂之力。