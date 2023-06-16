巴比妥、BZD免費檢驗「全新北」適用！　攜2證明至台北醫院可免費篩檢

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新北幼兒攜2證件 免費尿篩巴比妥、BZD定性檢驗新北市板橋某幼兒園餵藥事件延燒，臺北醫院在衛福部指示下，於第一時間6月8日即成立專案，針對該幼兒園幼童，提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務。
而近日又爆出汐止某幼兒園孩童體內檢驗出微量BZD，許多家長相當擔憂。而考量到許多新北市幼兒園家長的需求，臺北醫院表示，即日起將擴大服務至「全新北市幼兒園幼童」，經電話諮詢有需求者，可安排幼兒園幼童「免費尿液檢查」，檢驗巴比妥（Barbiturate）、BZD（Benzodiazepine）兩項定性檢驗。
如果民眾有上列以外之檢驗需求，可於就診時向兒科醫師表明需求，並且自費加驗檢查。臺北醫院提醒，民眾掛號時應選擇「小兒科門診」，並攜帶以下2證明就醫，包含：
- 健保卡（若為初診需加帶戶口名簿）
- 幼兒園的就讀證明（全新北市幼兒園之幼童皆適用）
幼童BZD定性檢驗疑慮 醫福會執行長回應而針對該名驗出BZD殘留的幼兒園幼童，有專家表示，定性檢驗初篩報告數值在200ng/ml以下屬於陰性，無法直接說明就是有用藥，但也有家長認為有數值就是有用藥可能，BZD定性檢驗結果似乎有些疑慮。
對此，醫福會執行長林慶豐表示，有徵得該名幼童家長同意會進一步做質譜儀，如果陰性就是陰性，陽性才會再做定量，「定性檢驗」就類似COVID-19快篩，但要知道有多少病毒就要做基因定序就類似「定量檢驗」，但定性檢驗可以驗9種的毒物而且比較快。
板橋某幼兒園免費服務不變 可致電諮詢專線而針對此次事件的板橋區某幼兒園幼童，臺北醫院依然會協助進行免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務。
臺北醫院表示，家長若發現家中孩童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，都可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程，就醫時提供該幼兒園就讀證明即可。
臺北醫院諮詢專線：(02)22765566轉2536，每天8點至17點。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58244
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