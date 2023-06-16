藍正龍《成功補習班》紀念已故恩師！自爆青春期「害羞往事」
藍正龍以編劇身分自編自導《成功補習班》，成為2023台北電影節閉幕片，電影取材自藍正龍及身邊友人真實故事，已故紀錄片導演陳俊志曾是藍正龍國中時期的補習班老師，兩人感情深厚，就算雙方都展開忙碌的影視工作仍保持聯繫，直到2019年恩師辭世，讓藍正龍下定決心完成電影《成功補習班》。另外，藍正龍也分享「害羞往事」，國中時曾用朋友家電話打給女友。
記者黃雅琪/綜合報導
《成功補習班》由曾入圍金馬影帝的男星巫建和，搭配侯彥西、詹懷雲、邱以太及林奕嵐主演，電影中詹懷雲飾演的張正恆其實就是他的少年時期寫照，藍正龍表示在電影裡面詹懷雲是一個非常中二的高中生，有拍片的夢想，但因為家庭的傳統觀眾覺得拍片沒有未來，直到遇到老師才讓他打開新世界：「詹懷雲對愛情擁有很多幻想，很像《愛蜜莉的異想世界》這部電影的主角，有很多自己的小劇場，這就是我小時候，很愛幻想的小男生。」
而聊到《成功補習班》片名的由來，導演藍正龍透露，這其實是直接引用他就學時期的補習班名字，而他正是在這個補習班遇到陳俊志老師。電影除了想要紀念老師，一方面也想把他跟好朋友的故事拍出來，國中時的他經常到朋友家蹭冷氣、還用朋友家的電話打給當時的女朋友，兩人是共用一條被子的換帖兄弟。《成功補習班》將於9月15日至9月17日連3天搶先舉辦口碑場，9月22日全台上映。